النقي: القسائم الصناعية تحولت إلى «تجارية» هروباً من المعوقات

مال وأعمال

أكد الخبير الصناعي محمد النقي ان الصناعات الوطنية تتميز بجودة عالية وتنوع كبير وأسعار مناسبة ما يتيح لها المنافسة في بعض الاسواق القريبة ولكنها تحتاج لمساندة اكثر ودعم أعلى واهتمام اشد من قبل المسؤولين.

وأشار النقي الى ان أهم الصناعات التي تحتاج إلى تطور كبير هي الصناعة البتروكيماوية والصناعات المعرفية والغذائية وصناعة المحفزات الكيميائية والمعادن الأساسية، بالإضافة الى صناعة المعادن الفلزية غير الحديدية ومن المفترض أن تسهم تلك الصناعات بإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ 9.3% سنويا فيما سيزيد حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى ملياري دينار في 2020 وبمتوسط سنوي قدره 400 مليون دينار.

ويرى النقي أن الصناعة في الكويت من منظور الجهات الرسمية مازالت مهمشة ومهملة، لأن بنظرها لا مردود مباشرا للحكومة من أنشطة هذه الصناعات، الأمر الذي يعكس قصر النظر وضعفه، لأن الصناعة الوطنية هي في الأساس لخدمة المواطن والمجتمع لتوفير احتياجاته محلياً، ولإفساح المجال للاختيار والمقارنة دون عناء السفر، ولضمان عمليات الصيانة والإصلاح محليا، وهكذا فإن الصناعة الوطنية لخدمة المجتمع والمواطن، والدول المتقدمة والمتحضرة تجد حكوماتها لا تألو جهدا لتشجيع ودعم صناعاتها الوطنية بوسائل متعددة، وتوفر لها كل احتياجاتها، لأنها تعلم أنها هي الأساس في تطوير الاقتصاد الوطني.

وقال النقي: «في الوقت الذي ننعم فيه بخيرات النفط علينا الا نغفل ان النفط ليس دائما، وسيأتي له يوم وينضب، فعلينا العمل لضمان مستقبلنا بإيجاد الصناعات الاستراتيجية،

وأشار الى ان المناطق الصناعية التي لدينا هي منطقتان في الشويخ ومنطقة الري ومنطقة الفحاحيل الصناعية ومنطقة الجهراء ولكن كل هذه المناطق تحولت الآن الى محلات تجارية وليس فيها صناعة ولكن المناطق الصناعية التي لدينا تحولت كلها الى مناطق تجارية وهي بالفعل حاليا تعد مناطق تجارية.

واضاف ان هناك عجزاً في المناطق التجارية والدليل ان أصحاب مناطق صناعية اضطروا لتحويلها الى أماكن تجارية ولكن ليست بصفة رسمية الى الآن ويجب على الحكومة معالجة هذه المناطق الصناعية بتحويلها رسميا الى مناطق تجارية ومن ثم انشاء مدن صناعية وليس مناطق صناعية.

