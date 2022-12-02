«الجزيرة» أطلقت خطاً مباشراً إلى عاصمة طاجيكستان

مال وأعمال

تواصل طيران الجزيرة توسعها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، حيث أعلنت اليوم عن إطلاق خط رحلات مباشر جديد من الكويت إلى عاصمة طاجيكستان، دوشانبي، وذلك لربط المسافرين المتوجهين إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والحج بالإضافة إلى توفير وجهة سياحية جديدة مثالية للسياح الباحثين عن ثقافات ومغامرات جديدة.

وتطلق الشركة هذا الخط يوم 29 ديسمبر، وستسيّر رحلاتها إلى مطار دوشانبي الدولي (DYU) يومي الخميس والسبت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «تشغل طيران الجزيرة اليوم العديد من الخطوط المباشرة إلى بلدان رابطة الدول المستقلة التي تفتقر لخيارات السفر المباشر بينها وبين الشرق الأوسط، إذ ستلبي رحلاتنا طلباً كبيراً على السياحة الدينية فيما يفتح الباب لطلب جديد للسياحة في دول تتسّم بثقافتها الغنية وطبيعتها المتنوعة والتي تبعد بضع ساعات فقط من منطقتنا».

تشتهر طاجيكستان بسياحتها الطبيعية والصحية والتاريخية والثقافية والرياضية، حيث توفر للمسافرين مناظر طبيعية ملهمة من قمم الجبال والمروج والبحيرات، وأهمها جبال بامير وفان، حيث الرحلات الاستكشافية فيها مميزة. كما تشتهر طاجيكستان بمحمياتها الوطنية حيث النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، فيما تُعد أيضاً موطناً للعديد من الينابيع الساخنة والمعدنية التي تجذب السياحة العلاجية الصحية والرفاهية.

وبعيداً عن طبيعتها الغنية، طاجيكستان أيضاً غنية بالمعالم التاريخية والثقافية كونها شهدت العديد من الحضارات والإمبراطوريات عبر تاريخها. وفي الآونة الأخيرة، بدأت تزيد شعبية طاجيكستان في السياحة المستدامة والصديقة للبيئة في رحلات استكشافية تضمن أن يكون تأثيرها إيجابياً على المجتمع.

