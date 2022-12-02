الرياض.. فوق الخيال

مال وأعمال

حين شاهدت عظمة موسم الرياض 2022 والابداع والابتكار التي صنعتها المملكة في سنوات قليلة، تذكرت رواية زميل لي قال: إنه سأل ذات يوم أحد أصدقائه السعوديين عن أفضل الأماكن الترفيهية في الرياض، فأجابه: «بوابة المغادرين في مطار الملك خالد بن عبدالعزيز!! واليوم، شاهدت رواية مختلفة تماماً، ففي زمن قياسي، سطرت المملكة العربية السعودية ملحمة كبيرة وقصة أغرب من الخيال في صناعة الترفيه، نفذت بأيدي أبناء المملكة المخلصين، جعلت من الرياض واحداً من أفضل أماكن الجذب السياحي عالمياً».

وتعبر تلك القصة والملحمة عن رؤية طموحة تفوق الخيال، حملها الملهم والمجدد وعراب رؤية المملكة 2030، سمو ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تستهدف بالأساس تنويع مصادر الدخل عبر عدة ركائز رئيسية من بينها صناعة الترفيه التي شهدت تطورات كبيرة جعلت من المملكة قوة ضاربة في هذا المجال، مكنتها من أن تتصدر الريادة في هذا المجال ليس على المستويين الخليجي والعربي فحسب، وإنما على مستوى العالم، وجعلت المملكة مقصد الجميع، أفراداً وعائلات، حيث يرتادها مئات الآلاف يومياً من كل دول العالم، يلتقون جميعاً في الرياض.

وبالتأمل في صناعة الترفيه العالمية، علينا أن نقف ونتأمل هذا السحر والإبداع والتنظيم التي تقف وراءها مئات، بل آلاف، الجنود المجهولين ليقدموا لنا تحفاً فنية رائعة، وصناعة ترفيهية باتت تحتل الصدارة عالمياً بكل جدارة واقتدار.

إبداع يتواصل

ولا شك أن الإبداع الكبير الذي أحدثه موسم الرياض 2022، لم يأت من فراغ، بل جاء على مدى سنوات، تزامنت مع الجهود الحثيثة التي قام بها مستشار الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي بذل، ومعاونوه جهوداً مضنية وجبارة، لتكون الرياض قبلة السياح من دول الخليج والدول العربية والعالم أجمع، بدعم وتوجيه عراب الرؤية وملهم التجديد والتطوير في المملكة العربية السعودية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وفي هذا المقام، يمكننا التعرف على ملامح التغيير الكبير الذي أحدثته هيئة الترفيه السعودية في تجديد وجه المملكة الحضاري، والتي جعلت روح المملكة حاضرة في كل تجربة تنموية تستهدف الدول المجاورة والبعيدة العمل على تنفيذها.

15 منطقة ترفيهية

ولا شك أن وجود 15 منطقة ترفيهية في جميع أنحاء الرياض، يجسد قوة التصميم والإرادة للمملكة والتي لم تأل جهداً في توفير كل أنواع وصور الترفيه في تلك المناطق، فهناك الونتر وندرلاند التي جمعت العالم كله بين يدي زوارها وجعلتهم وأفراد عائلاتهم يستمتعون بأفضل الألعاب على الإطلاق، بالإضافة إلى عالم البوليفارد موطن السحر والخيال وتواجد أفضل العلامات التجارية العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك منطقة المربع وحديقة الحيوان ورياض سكاي وجروفز وبارك الرياض الخيالي والـ FAN FESTIVAL وسوق الزل وحديقة السويدي وقرية الزمان. وكل من تلك المناطق الـ 15 التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، تعزف سيمفونية إبداع ورفاهية بلا حدود، قلما تجد نظيرها في العالم. ويرفع منظمو موسم الرياض شعارهم الإبداعي: تخيلوا أكثر وأكثر وسنكون حاضرين لتلبية رؤاكم أكثر وأكثر.

أرقام فوق الخيال

هذا الخيال.. وهذا الإبداع ترجمه موسم الرياض 2022، الذي طبق مقولة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل ولأنه وضع نفسه في الصدارة

خليجياً وعربياً وعالمياً، فقد امتلأ موسم الرياض 2022 بالعديد من الفعاليات المتنوعة، حيث تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن هناك 15 منطقة ترفيهية 8500 فعالية و7 معارض عالمية و240 متجراً وأكثر من 150 عرضاً غنائياً و252 مقهى ومطعماً و108 تجارب تفاعلية و17 مسرحية عربية وعروض ألعاب نارية يومية و8 عروض عالمية ومباريتين عالميتين.

هذه الأرقام العالمية رافقها تنظيم أكثر من رائع ورؤية متجددة، تأتي بكل ما هو جديد ومتميز من كل أنحاء العالم، وتضعه بين زوار موسم الرياض من كل الفئات والأعمار، ليصبح موسم الرياض عشق كل قاصد للترفيه ومراد الراغبين في قضاء أوقات عائلية ترفيهية متميزة. فموسم الرياض 2022 يلبي كل الطموحات والتطلعات بكفاءة واقتدار.

«البوليفارد ورلد».. سحر يجسده الواقع

وهنا علينا الوقوف ملياً أمام تجربة «بوليفارد ورلد»، المنطقة التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة والسحر والخيال، بين ثقافة وأصالة الماضي ورؤية المستقبل وصناعة الحاضر، فالمنطقة هي في واقع الأمر إبهار وخيال يفوق الوصف، وصناعة ترفيه عالمية تفوقت على جميع المناطق المماثلة لها عالمياً، فهي تضع ثقافات العديد من دول العالم بين يديك في منطقة واحدة، لتثبت بذلك قوة المملكة وقدرتها في الولوج إلى تلك الصناعة وجذب الملايين من أبناء منطقة الخليج لزيارتها والتمتع بأجوائها الساحرة.

وتضم «بوليفارد وورلد» أكبر بحيرة صناعية في العالم، كما تتيح لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات وتليفريك ينقل زوارها بطول 1.2 كيلو متر مربع.

الونتر وندرلاند

عند الحديث عن موسم الرياض 2022، لا يمكن أن نغفل منطقة «الونتر وندرلاند» بسحرها وجمالها وطاقتها الاستيعابية التي تجاوزت 25 ألف زائر يومياً، حيث إن نسختها الثالثة حرصت أن تكون مناسبة لكل الأعمار والفئات.

وتم تقسيم «الونتر وندرلاند» إلى 5 مناطق، وكل منطقة تحتوي على العاب إثارة وألعاب عائلية وألعاب للأطفال وألعاب بالمطاعم والفعاليات المصاحبة لها. كما تم توزيع الألعاب المتنوعة التي تسمح لأكبر عدد بالمشاركة من مختلف الأعمار.

وحرصت المنطقة على عدم نسيان أصحاب الإعاقات من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءاً مهماً من أفراد المجتمع.

وقد شهدت الأعداد زيادة ملحوظة على مدى النسخ الثلاث وتحديداً عام 2022 الذي شهد انتهاء تداعيات الجائحة، حيث تم تسجيل 48 ألف زائر دخلوا وخرجوا في يوم واحد. وتعد منطقة «الونتر وندر لاند» بالمزيد من التطوير في المرحلة المقبلة والتي يتم تنفيذها بناءً على ملاحظات الزوار ورؤيتهم وتطلعاتهم.

«المربع».. لا يدانيها جمال

تطرح منطقة المربع تجربة مميزة واستثنائية من نوعها في منطقة المربع موسم الرياض 2022، الأمر الذي جعل الكثير من الأفراد متشوقين لزيارة تلك المنطقة، جعل منها واحدة من أفضل مناطق الترفيه في العالم وجمالها لا يدانيه جمال. فمنطقة المربع هي التراث والأصالة والخيال والجمال، ففيها قصر مربع التاريخي، حيث يضم القصر العائد إلى ثلاثينيات القرن الماضي المتحف الوطني الذي يعرض تحفًا وأسلحة من حقبة ما قبل الإسلام حتى القرن العشرين ومتنزهًا يشكّل وجهة شعبية للنزهات والتنزّه ليلاً.

ومن بين تلك التحف السيارات المهداة إلى الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وكذلك ملابسه، بالإضافة إلى آثار كثيرة ومتنوعة يضمها المتحف الوطني، منها أحجار ولوحات تعود لعصور قديمة وتحمل دلالات فنية كبيرة تؤكد أصالة التراث السعودي وتنوعه.

كما يحتوي المتحف التاريخي على 3700 قطعة أثرية، ويضم 8 قاعات وتمثل محطات تاريخية تجسد تاريخ المملكة العربية السعودية، وتأسس عام 1419 على يد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود. كما تضم منطقة المربع التجربة التفاعلية وتشمل التجربة عرض أسماء الزوار داخل المنطقة برسومات وإضاءات جمالية.

وتعد منطقة المربع وجهة راقية تتميز بأجواء خيالية، وتضم أشهر وأفخم المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية، التي تعيش فيها تجربة استثنائية لا مثيل لها. كما تحتوي المنطقة الكثير من المطاعم المتنوعة التي تناسب كل الأذواق وتخلق أجواءً رائعة للعائلات والأفراد الراغبين في الاستمتاع.

شكراً.. تركي آل الشيخ

لا شك أن الجهود الحثيثة التي قام بها المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ تستحق الإشادة والتقدير.

فقد تمكن ومساعدوه، من إضفاء روح الأمل والترفيه والسعادة على وجوه الزائرين كافة لجميع المناطق التي يضمها موسم الرياض 2022، التي امتلأت جنباتها بالكثير من الإبداع والتفاؤل والبهجة لكل أفراد العائلة التي زارت واستمتعت بما شاهدته من جمال.

وأنت في قلب موسم الرياض 2022، تسمع أصوات الثناء والشكر والتقدير لكل من ساهم في صناعة السعادة في قلوب مئات الآلاف بل الملايين الذين زاروا الرياض واستمتعوا بالعروض العالمية ومناطقها الترفيهية المتميزة.

ومع كل الجهود الجبارة التي بذلت، حرص القائمون على موسم الرياض العمل على تقديم وجه المملكة الحضاري والمتميز، جامعين بين أصالة وتراث المملكة الخالد والمعاصر في تقديم كل ما هو جديد ومتميز لكل المواطنين والمقيمين وعائلاتهم.

شكراً من القلب لمعالي المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسن الاستقبال وإضفاء روح البهجة في النفوس الزائرة للمملكة وكذلك السعي الكبير لترجمة ما يحلم به الزائرون للشقيقة الكبرى في موسم الرياض 2022 وتحويله إلى واقع ملموس.

ولأن الطموح لا يحده سوى سقف السماء، فقد بات موسم الرياض أحد أهم ملامح صناعة الترفيه العالمية والتي ستكون بوابة المملكة العربية السعودية الواسعة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق إبداعات ورؤية لا تنتهي تناسب الجميع من مختلف الفئات العمرية.

هيئة الترفيه.. «شبابية»

تميزت هيئة الترفيه السعودية، بأن جميع القائمين على أنشطتها من العنصر الشبابي، فجميع المناطق الترفيهية الـ 15 التي تضمها الرياض يديرها ويشرف عليها الشباب السعودي.

كما أن الأفكار الإبداعية التي تنطلق في موسم الرياض تحمل البصمة الشبابية التي تمثل وقود التطوير في مواسم الرياض المختلفة منذ البداية وحتى الآن. ويحرص الشباب على ارتداء الزي الوطني وهوياتهم، خلال تواجدهم في مواقع العمل، بالإضافة إلى الرقي في التعامل مع الجمهور والرد على استفساراتهم وكذلك تلقي مقترحاتهم ودراستها والعمل على تنفيذها. كما أن الشباب السعودي يتعامل مع الجمهور وفق رؤية واحدة وبتنسيق كبير فيما بينهم وبشكل منظم وراق بعيداً عن الارتجالية، مسطرين بذلك رؤية متفردة ونوعية في العمل الإداري والذي يعد أحد أهم عناصر النجاح والتفوق لموسم الرياض في النسخ المختلفة له. وفي هذا الصدد نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأخ سعد الأحمري مدير أول علاقات عامة في هيئة الترفيه والأخ عادل الشعيل والإخوان بندر وعيسى وعبدالإله والأخ عبدالرحمن علاء الدين على ما بذلوه من جهود في خدمة الوفد الإعلامي الزائر للرياض.

