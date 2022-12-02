«KIB» يعزز بيئة الأعمال في البنك

مال وأعمال

في ضوء انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، نظم بنك الكويت الدولي (KIB) بطولته الداخلية السنوية لكرة القدم، كجزء من مبادراته التي تهدف إلى إشراك موظفي البنك ضمن الفعاليات الرياضية والصحية الممتعة، والتي تعزز بيئة عمل إيجابية في البنك.

وفي هذا السياق، قال عبد الله الخميس، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي بـ «KIB»، في تصريح منه: «تساهم هذه المبادرات في تعزيز الشغف والشعور بالانتماء لدى الموظفين في البنك، وخلق بيئة عمل إيجابية ومبدعة، لا سيما أن مثل هذه الفعاليات الرياضية التي ينظمها «KIB» تسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم وممارسة هواياتهم المفضلة، وتمنحهم الشعور بالألفة وممارسة ما يحبونه داخل المؤسسة كعائلة وليس فقط كزملاء عمل».

كما لفت الخميس إلى اختيار البنك لتنظيم بطولته الداخلية لكرة القدم هذا العام تزامنا مع شهر التوعية بسرطان البروستاتا، في مبادرة تعكس مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم الجهود المبذولة على مستوى العالم للحد من انتشار المرض وتداعياته، وزيادة التوعية بتفاصيل هذا المرض ومسبباته وطرق علاجه لاسيما في حالات الاكتشاف المبكر له، بالتعاون مستشفى عالية الدولي ومختبر ميد الطبي.

واختتم الخميس تصريحه مؤكدا على اهتمام «KIB» بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيه البدنية والنفسية، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة متوازن، منوهاً إلى حرص البنك على احتضان المواهب الرياضية من موظفيه وتشجيعهم على الاستمرار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال التدريبات وتحفيزهم على المشاركة في البطولات، بما يتماشى مع سياسة «KIB» في ترسيخ العلاقات الاجتماعية والمهنية.

