«تنظيم التأمين» رخصت لـ 3 شركات بمزاولة العمل

مال وأعمال

قررت وحدة تنظيم التأمين تسجيل 5 مراقبي حسابات لدى وحدة تنظيم التأمين الذين قاموا بطلب تسجيل القيد وفق مقتضيات القانون رقم «125» في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة القيد في السجل ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الاخلال باستيفاء الرسم الواجب اداؤه، وتلتزم الجهات المذكورة باداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة اخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

والمراقبون الذين تمت الموافقة لهم هم: قيس محمد نصف النصف - مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون، عبدالكريم عبدالله السمدان - مكتب العيبان والعصيمي وشركاه، شيخة عدنان الفليج - مكتب العيبان والعصيمي وشركاه، بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاه، ووليد عبدالله العصيمي - مكتب العيبان والعصيمي وشركاه.

كما وافقت وحدة تنظيم التأمين على الترخيص لـ 3 شركات بمزاولة انشطة التأمين أو اعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق اوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم «125» لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الاخلال باستيفاء الرسم الواجب اداؤه، وتلتزم الجهات باداء الرسم عند تجديد الترخيص لاي فترة اخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

والشركات الثلاث التي تمت الموافقة على مزاولة العمل هي: شركة أغابي لوساطة التأمين، وشركة رويال لوساطة التأمين والشركة البريطانية الدولية لوساطة جميع أعمال التأمين.

