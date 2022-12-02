«الأهلي المتحد» نظَّم ندوة توعية صحية

مال وأعمال

بالتزامن مع الحملة التوعوية الصحية، نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان، ندوة توعوية في المقر الرئيسي للبنك حول مرض سرطان البروستاتا وتعزيز التدابير الوقائية من خلال التشجيع على الفحوصات الطبية الروتينية للكشف مبكراً عن هذا المرض بالإضافة إلى عدة أنواع من السرطانات التي تمس الرجال بصفة خاصة.

شهدت الندوة حضورا كثيفا من موظفي البنك الأهلي المتحد، وتناولت كيفية الوقاية من سرطان البروستاتا والتعريف بأسباب الإصابة به، والعوامل التي ترفع من خطر الإصابة بالمرض، وأعراض سرطان البروستاتا في المراحل الأولى وفي المراحل المتقدمة. وتطرقت الندوة إلى وسائل تشخيص سرطان البروستاتا وأحدث طرق العلاج. كما شهدت الندوة توزيع مطبوعات توعوية خاصة بسرطان البروستاتا تتضمن ملخص لمحتويات الندوة.

وفي تعليقها حول هذه الندوة، أفادت رئيس الإتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: في إطار حملة نوفمبر التي يتم الاحتفاء بها في شهر نوفمبر من كل عام في جميع أنحاء العالم، والتي تشهد تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تدعم نشر الوعي فيما يتعلق بالأمراض التي تصيب الرجال، يحرص للبنك الأهلي المتحد على نشر الوعي بين موظفيه وعملائه من الرجال بضرورة الاهتمام بصحتهم من خلال الفحوصات الدورية التي تساعد على التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا ما ينعكس على زيادة حالات الشفاء من هذا المرض.

وأضافت التميمي: إن البرنامج المجتمعي للبنك الأهلي المتحد يهتم بالأنشطة والمبادرات الإنسانية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بشكل عام ما ينعكس على ترسيخ ثقافة الوقاية ويزيد من فرص الشفاء من الأمراض.

وتقدمت التميمي بخالص الشكر والإمتنان لمركز الكويت لمكافحة السرطان على جهودهم المخلصة في تقديم هذه الندوة وتجاوبهم مع استفسارات موظفي البنك خلال الندوة. كما أشادت بحسن تعاون مركز الكويت لمكافحة السرطان مع البنك الاهلي المتحد في تقديم حملات التوعية الصحية خلال الفترة الماضية.

وأكدت التميمي أن الشراكة المجتمعية والتعاون المستمر بين البنك الاهلي المتحد ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الصحية، ومؤسسات المجتمع المدني هي ركيزة أساسية لنجاح الجهود المجتمعية للبنك.

