التسجيل يتواصل في سباق «الوطني»

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني استقبال المسجلين في سباق الجري السنوي الذي ينظمه البنك للعام الـ 28 على التوالي والذي يصادف هذا العام مع ذكرى التأسيس السبعين للوطني، وهي مناسبة تأتي لتؤكد على عمق العلاقة التاريخية لبنك الكويت الوطني مع مجتمعه على مدى 70 عاماً حيث كرس نفسه ليكون مؤسسة مصرفية تعمل من أجل الكويت وتفخر بانتمائها الوطني، ليكون بجدارة البنك الذي تعرفونه وتثقون به.

وقد كانت فكرة إنشاء سباق رياضي جزءا من مسؤولية البنك الاجتماعية التي لطالما كان رائداً وسباقا فيها، لأنها مسؤولية البنك المجتمعية للعمل من أجل كل ما من شأنه أن يمد شبابنا وأهلنا وأطفالنا بالصحة والحياة.

وينطلق السباق يوم السبت 10 ديسمبر 2022 على شارع الخليج العربي من مسافتين 10 و5 كم. وتُطلق صافرة البداية عند الساعة 8:00 صباحاً على مسافتين: الأولى تبلغ 10 كيلومترات من شاطئ بنيد القار والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC.

وما زال المجال مفتوحاً أمام الراغبين بالمشاركة من عمر 15 سنة وما فوق على الموقع الالكتروني nbk.com/nbkrun لغاية يوم 5 ديسمبر على أن يبدأ موعد استلام عدة السباق يوم الثلاثاء 6 ديسمبر ولغاية يوم الخميس 8 ديسمبر من الساعة 3 ظهراً ولغاية 9 مساء في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الثانية.

ومع بدء العد العكسي لهذا المهرجان الرياضي الأضخم في الكويت، أكدت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر على أهمية هذا الحدث الاجتماعي الذي يواظب بنك الكويت الوطني على تنظيمه منذ ثمانية وعشرين عاماً بدون انقطاع وهو ما يؤكد نجاح رسالة البنك.

وأشارت المطر إلى أن السباق يشكل أكبر تجمع عائلي ترفيهي ذا أهداف تنموية مجتمعية تلتقي مع التوجهات الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لمجالات الصحة والرياضة والابتكار.

كما نوّهت المطر بجهود مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات لنجاح هذا المهرجان الرياضي، وفي مقدمها وزارة الصحة، الطوارئ الطبية، قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية.، مشيرة إلى أن الهدف هو مواصلة العمل في هذا السباق للحفاظ على الثقة الجماهيرية الكبيرة التي تتجدد كل عام.

«لنجري من أجلهم»

ولفتت المطر إلى أن السباق يكتسب هذا العام قيمة إضافية من حيث نوعية الرسالة التي يطرحها حيث سيرفع رسالة «لنجري من أجلهم» دعماً لأطفال مرضى السرطان، مؤكدة أنه بإمكانه الذهاب بعيداً في أهدافه مثل العمل من أجل الأفراد الأكثر حاجة إلى الدعم، داعية الراغبين بالتسجيل ليكونوا جزءًا من هذه الرسالة وإسعاد الأطفال المصابين بالسرطان، حيث سيتم التبرع لهم بجزء من رسوم التسجيل. وليست هذه المرة الأولى التي يتبنى بنك الكويت الوطني أهدافاً لدعمها في سباقه، فقد سبق له أن أطلق العديد من الأهداف الصحية والاجتماعية للترويج لها في نسخ سابقة من السباق مثل محاربة التدخين والسكري وغيرها.

