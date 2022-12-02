«برقان» اختتم رعايته للجولة الثالثة لدوري اتحاد الفروسية

مال وأعمال

اختتم بنك برقان رعايته للجولة الثالثة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية (KEF) للموسم 2022-2023، والذي أقيم في مضمار مركز الكويت للفروسية. وقد جاءت هذه الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على دعم وتعزيز ثقافة الرياضية في الكويت.

حاز في اليوم الأول من الجولة الثالثة للدوري، الفارس علي الخرافي على المركز الأول، والفارسان عناز العناز وعبدالله الروضان في المركزين الثاني والثالث. أما في اليوم الثاني فقد حلّ الفارس عبدالله العوضي في المركز الأول، تبعه الفارس فواز السبيعي في المركز الثاني، والفارس أنطونيو موروزو بالمركز الثالث.

وفي معرض حديثها عن رعاية بنك برقان لدوري اتحاد الفروسية الكويتي، صرحت خلود رضا الفيلي، رئيس دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان بقولها: «بداية أود أن أهنئ جميع الفرسان الفائزين في هذه الجولة، الذين يواصلون تقديم أفضل قدوة تحتذي بها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في برقان أحد المؤسسات المالية الوطنية المرموقة، نحرص دائماً على تعزيز الثروة الوطنية التي نمتلكها في الكويت من المواهب الرياضية، وخاصة في رياضة الفروسية، نظراً لكونها أحد أكثر الرياضات ذات الإرث الثقافي الكبير المحبوبة لدى الجميع». وأضافت أيضاً: «لطالما كانت الرياضة ركناً أساسياً في التزامنا تجاه مجتمعنا من خلال استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية. ولهذا السبب نواصل دعمنا للرياضيين الطموحين والجهات الرياضية والهيئات الوطنية المعنية بهذا المجال، للمساهمة في رفع مكانة الكويت على الصعيد الرياضي محلياً وعالمياً».

الجدير بالذكر أن رعاية بنك برقان لدوري الاتحاد الكويتي للفروسية انطلقت منذ عام 2021، حيث تأتي هذه الرعاية والشراكة الاستراتيجية المستمرة كجزء من استراتيجية بنك برقان الشاملة للمسؤولية المجتمعية، والتي تركز بشكل كبير على دعم وتعزيز ثقافة الرياضة في الكويت.

