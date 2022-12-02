محمية وادي الجمال.. «مالديف مصر» المجهولة

النهار Weekend

منذ 19 عاماً تقريبا أعلنت السلطات المصرية «وادي الجمال» محمية طبيعية، لا سيما أنها تضم مجموعة متميزة من الثروات البحرية والجبلية، وتقع المحمية في منطقة محاطة على بعد 40 كم من مرسى علم بالبحر الأحمر، وعلى بعد حوالي 950 كم من القاهرة. تبلغ مساحتها 6.770 كم²، ومن بينها منطقة جبلية مساحتها 4.770 كم² ومنطقة ساحلية بمساحة 2.000 كم².

للوصول لمحمية وادي الجمال، التي تعرف باسم «مالديف مصر» يمكن استخدام البوابة الرئيسية حيث مقر الشركة التي تنظم رحلات سفاري علي ظهور الجمال أو عن طريق مدخل «أم عباس» حيث يمكن للزائرين استخدام سيارات الدفع الرباعي لمسافة 60 كم2 في الصحراء حيث المتحف الروماني في قلب الجبل.

أولى محطات الزيارة في المحمية هي منطقة دلتا وادي الجمال، حيث تتوافر أنواع نادرة من الأشجار والنخيل وبحيرات تمتزج فيها المياه المالحة بالعذبة. وتجذب الأنظار فيها فجوات حفرتها السلاحف البحرية بالرمال تاركة البيض فيها. مساحات شاسعة في أغوار الطبيعة الساحرة والنباتات النادرة مثل أشجار المانغروف التي تنمو في مياه البحر، وتبني فيها الطيور المهاجرة عششها، ونباتات أخرى تبلغ أطوالها من 5 إلى 9 أمتار.

في الطريق إلى اكتشاف المحمية تحوم حولك أنواع نادرة ومهددة بالانقراض من الحيوانات والطيور والصقور النادرة حيث يعيش هناك حوالي 10% من مجموع الصقور المسماة بالغروب في العالم. وتحوي المحمية أنواعاً نادرة من الغزال والنسور والأرانب، وتضم كذلك متحفاً جيولوجياً يضم أنواعاً من المعادن النفيسة التي تستخدم في صناعة السيارات والطائرات.

كما توفر المحمية أماكن للغطس، ورؤية الشعاب المرجانية وبعض الجزر المتميزة والتي تتجمع بها الطيور

والسلاحف البحرية، وتتميز المحمية أيضاً بتكوينات جيولوجية مليئة بالمعادن النفيسة مثل الزمرد وأحجار الزينة والفلسبار والرصاص والمنجنيز. وبها أيضاً آثار أبراج حربية قديمة وقلاع أثرية ومواقع للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة والجرانيت والزمرد بشكل مكثف بالقرب من منطقة وادي سكيت

حيث يوجد حجر الزمرد الذي كان المصدر الوحيد لهذا الحجر أيام الإمبراطورية الرومانية، ويوجد به أكبر منجم زمرد في التاريخ.

يعيش بالمحمية سكان من قبائل العبابدة والبشارية الذين ترجع أصولهم إلى أقدم الشعوب التي عاشت بين البحر الأحمر والنيل، وتتركز أنشطتهم في الرعي واستغلال الأنواع النباتية في الغذاء والتجارة. ويسكنون

في أكواخ تسمي «خيشة» وهي عبارة عن هيكل بسيط مكون من جذوع النخيل أو غيره من عناصر الطبيعة المحيطة. ويستقبل سكان المحمية زوارها، يقومون بالصيد على مراكبهم الصغيرة و يستمتع أبناؤهم بالسباحة، ويتم الاستعانة بالكثير منهم، للقيام بدور المرشدين للسائحين من زوار المحمية أو تنظيم رحلات السفاري مع الشركة المسؤولة للاستمتاع بحياة الصحراء وعادات البدو وطعامهم.

تتألف المحمية من عناصر بيئية متعددة أهمها، «حوض وادي الجمال»، وهو أحد أكبر وأغنى أودية الصحراء الشرقية بالكائنات الحية، وهناك أيضا «جبل حماطة» أحد أعلى جبال الصحراء الشرقية، ويأوي تنوعاً أحيائياً كبيراً.

كما تضم المحمية أحراش المانغروف (الشورى)، والتي تمتد على طول أجزاء من سواحل المنطقة، هذا إلى جانب الشعاب المرجانية سواء تلك التي على طول الشاطئ، أو كجزر مغمورة في وسط البحر، ولا تزال تحتفظ بطبيعتها البكر.

أما الحشائش البحرية التي تضمها محمية وادي الجمال فتتمتع بأهمية خاصة لبعض الكائنات النادرة؛ ولتكاثر الأسماك أيضاً، وهناك أيضا أجمة من شجيرات القرم التي تنمو على ماء البحر، تتميز

في عدة جزر تتكاثر بها الطيور والسلاحف البحرية، أما الشواطئ الرملية لـ«وادي الجمال» فتتميز بكثرة السلاحف البحرية عليها.

تتمتع «وادي الجمال» بتنوع عظيم في النظم والبيئات الطبيعية وبالتالي في أنواع الكائنات التي تعتمد عليها، و كذلك تضم المنطقة بيئات في غاية الأهمية لعدد كبير من الأنواع المهددة سواء برية أو بحرية. قد تم تسجيل حوالي 140 نوعا من النباتات منها 125 نوعا ذات أهمية رعوية- 32 نوعا تستخدم في الطب

التقليدي- 40 نوعا مستساغة للطعام أو مشروبات- 11 نوعا كمصدر للوقود – 8 أنواع تستخدم في صناعة المعدات والأثاثات المنزلية.

وتحوي المنطقة على جيولوجية متميزة ومناظر ذات قيمة جمالية عالية، وتزخر المحمية بالخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية الغنية مثل الزمرد وأحجار الزينة والفلسبار والكوارتز والرصاص والمنجيز والذهب.

يتمثل التراث الحضاري لـ«وادي الجمال» في آثار ما قبل التاريخ من رسومات صخرية تسجل أنشطة للإنسان في تلك الحقبة التاريخية، كما أنها تضم تحت ثراها رفات العارف بالله أبي الحسن الشاذلي الذي أصبح مزاراً سياحياً للمصريين والعرب والأجانب.

توجد بالمنطقة قبائل تسمى قبائل «العبابدة» و«البشارية» الذين ترجع أصولهم إلى أقدم الشعوب التي عاشت بين البحر الأحمر والنيل ويشتغلون في الرعي واستغلال الأنواع النباتية في الغذاء والتجارة.

