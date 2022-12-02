مشاري حمود العميري يعيد بوصلة الدراما الكويتية من خلال مسلسل «في دروب السعي مظالم»

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بعد سلسلة من الاعمال التراثية الكويتية الناجحة في شهر رمضان يقدم الكاتب والمنتج مشاري حمود العميري هذا العام عملاً درامياً تراجيدياً بعيداً عن الاجواء التراثية الذي عرف فيها في كل رمضان وذلك من خلال عمل اجتماعي بعنوان «في دروب السعي مظالم» حيث يطرح في طياته العديد من القضايا الاجتماعية الراهنة.

حيت سيكون بطرح واسلوب جديد ومختلف شكلا ومضمونا حيث اكد العميري ان قصة العمل تدور حول رجل كان يحضر لرسالة الدكتوراه في القاهرة في عام 1998، تعرف على طالبة كويتية في السنة النهائية لرسالة الماجستير في الاعلام، واراد الزواج منها،ولكن هناك فوارق طبقية بينهما تتطور الاحداث وتتصاعد وتبدأ الأحداث العمل بشكل تشويقي.

العمل يضم العديد من نجوم الدراما في الكويت والخليج أبرزهم عبدالرحمن العقل - ماجد مطرب - هيفاء حسين - عبدالامام عبدالله - احمد مساعد- زينب كرم - اسماعيل الراشد - عبدالله الفريح - طارق النفيسي- فاطمة الدمخي - عذاري -خلود محمد - محمد اشكناني - وليد الضاعن -صالح البلام ومدير ادارة الانتاج احمد عبدالله وتصدي لعملية الاخراج المخرج محمد الطوالة.

الجدير بالذكر بان مسلسل «في دروب السعي مظالم» هو مسلسل يجسد الواقع الحقيقي للمجتمع الكويتي بعيدًا عن ابراز شواذه.! والعمل من انتاج مؤسسه زهدم للانتاج الفني وسوف يعرض إن شاءالله في موسم رمضان المقبل.

