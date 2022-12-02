16 فيلماً أفضل ما أنتجته السينما في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»

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ستشهد المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الاحمر السينمائي تنافس كوكبة من اهم الصناع على جوائز المهرجان التي باتت اليوم احد الرهانات الحقيقية المقرون بمجموعة من الحوافز المادية والادبية والتي يأتي في مقدمتها القيمة الفنية العالية المستوى التي تمثلها اختيارات المهرجان عبر مجموعة من اللجان بقيادة كوادر سينمائية هي الاهم اليوم في مجال التنظيم والادارة الفنية.

وتحتفي القائمة المختارة والتي تضم ستة عشر فيلماً بأفضل ما أنتجته السينما من أعمال لمخرجين مخضرمين ومواهب جديدة واعدة من العالم العربي وآسيا وأفريقيا.

ستتنافس الأفلام المختارة في القائمة النهائية للحصول على جوائز اليسر والتي تم إطلاقها احتِفاءً بالجرأة والإبداع في الأفلام. حيث سيتم اختيار الأفلام الفائزة بواسطة لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز صناع الأفلام ومحترفي صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم. وستراعي لجنة التحكيم في اختياراتها للأفلام الفائزة الأعمال المتميزة بقصصها الإبداعية التي تفتح آفاقًا رحبة للسينما لتعرض أفكارًا ورؤى وثقافات جديدة. وبهذه المناسبة، صرح أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلاً: «تشمل قائمة الأفلام الستة عشر المتنافسة في المسابقة، والتي حصل بعضاً منها على دعم كبير من صندوق البحر الأحمر، على مجموعة متنوعة من الأفلام التي تناقش موضوعات وحقباً زمنية مختلفة، وتم إنتاجها من قِبل مجموعة كبيرة من صناع الأفلام الموهوبين. حيث برع الممثلون العرب في تأدية أدوارهم المعقدة في هذه الأفلام، وأبدع المخرجون في تصوير الشخصيات بمختلف أبعادها. وما بين براعة الممثلين وإبداع المخرجين، يعيش الجمهور خلال مشاهدته لهذه الأفلام مشاعر الندم والخلاص والشجاعة والانتهازية والانتقام مع مزيج من مشاعر الحب في مختلف صوره».

ومن جانبه، أضاف كليم أفتاب، مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلاً: «بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة البحر الأحمر في الدورة الافتتاحية للمهرجان، تلقينا عددًا كبيرًا من عروض الأفلام والتي كان من الصعب الاختيار بينها، فكلها كانت تعرض قصصًا ثرية وملهمة. وبالتالي، حرصنا هذا العام على اختيار أكثر الأفلام التي تعكس مدى العمق والتنوع في القصص المطروحة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي».

فيلم «قبل والآن وبعد ذلك» (نانا) للمخرجة والمؤلّفة الإندونيسية كاميلا انديني. ويُظهر الفيلم تأثير سنوات الحرب في حياة امرأة في مدينة باندونغ في جاوة. وبعد أن فقدت زوجها الأول وعائلتها في الحرب، تتزوج نانا مرة أخرى وتأمل البدء في حياة جديدة. ولكن زوجها رغم ثرائه يعاملها معاملة غير لائقة بالإضافة إلى خيانته لها. تعاني نانا في صمت حتى يأتي اليوم الذي تقابل فيه واحدة من رفيقات زوجها ليتغير كل شيء. وبعد ان تربطهم صداقة غير متوقعة يتغير مجرى الأحداث.

يروي العمل الثاني للمخرج الإيراني رضا جامي «قرية بلا أطفال» قصة كاظم صانع الأفلام المسن والذي أخرج فيلمًا وثائقيًا منذ عشرين عامًا في قرية نائية في أذربيجان يزعم فيه أن نساء القرية يعانين من العقم، ولكنه لم ينته من تصويره. وبعد عقدين من الزمن، يقرر كاظم العودة إلى القرية ليكتشف اكتشافًا خطيرًا.

فيلم «حديد، نحاس، بطّاريات» هو أحدث أعمال المخرج اللبناني الفرنسي وسام شرف؛ تدور أحداث الفيلم حول أحمد، اللاجئ السوري وأحد الناجين من الحرب، والذي يجوب شوارع بيروت باحثاً عن أشياء معدنية ليُعاد تدويرها، ويظن أنه سيعثر على الحب مع مهدية الفتاة ذات الأصول الإثيوبية، ولكن الحب في هذه المدينة يبدو مستحيلاً؛ فهل يتمكن هذان اللاجئان الرومانسيان من العثور على الطريق للحرية؛ في الوقت الذي يتأثر فيه أحمد بمرض غامض يحول جسده ببطء إلى معدن.

