بعد روجينا ثلاث نجمات شاركن بالدراما الكويتية في 2022

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تشهد الدراما الكويتية خلال الفترة المقبلة تواجد أكثر من فنانة مصرية في أعمالها، فبعد أن قدمت الفنانة روجينا مسلسلا في بداية هذا العام 2022 يشارك 3 فنانات دفعة واحدة في أعمال فنية ومنهن الفنانة سوسن بدر التي تمثل لأول مرة خلال الدراما الخليجية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سوف تؤدي دورها باللهجة الكويتية لأول مرة، حيث اعتمدت مشاركة الفنانات المصريات على تقديم أدوار باللهجة المصرية.

وكشفت النجمة سوسن بدر عن مشاركتها في الدراما الخليجية من خلال المسلسل الكويتي «ولد أمه» وتشارك به مع مجموعة من النجوم منهم محمود بوشهري وحبيب علوم وغيرهما، وتحدثت سوسن عن دورها في المسلسل، وقالت إنها تجسد دوراً رئيسياً في المسلسل بشخصية أم مصرية تتزوج رجلاً كويتياً وتعيش بالكويت، ولكنها تتولى تربية ابنها بمفردها والذي يجسده محمود بوشهري، وذلك بسبب سفر الأب لظروف ما وابتعاده عنهما.

وقالت سوسن بدر إنها تؤدي أيضاً لأول مرة في مسيرتها باللهجة الكويتية في أدائها التمثيلي، حيث تقدم اللهجتين المصرية والكويتية في المسلسل بسبب متطلبات الدور والشخصية.

وأضافت أن ابنها في المسلسل سيواجه عدة تحديات وتساعده من خلالها، مشيرة إلى أن العمل يكشف عن جانب إيجابي في علاقة الأم والابن، وعبرت عن اعتزازها بمشاركتها في الدراما الكويتية والتي وصفتها بالقديمة والمتميزة. وكشفت آيتن عامر أيضاً عن مشاركتها في المسلسل الخليجي “مغلق للصيانة” مع محمد العلوي. وقالت آيتن عامر إنها تجسد شخصية فتاة مصرية تعيش في الكويت منذ فترة طويلة، وأضافت أنها تمنت أن تمثل باللهجة الكويتية ولكن الدور يحتم عليها التحدث باللهجة المصرية، وقالت إنها تتمنى تقديم عمل آخر في الدراما الكويتية ولكن باللهجة الكويتية. وأكدت أيتن لـ «النهار»: سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل، خاصة مما شهدته من الأجواء الجميلة وروح المحبة والتعاون مع الفنانين الذين شاركوها في العمل.

وأشارت أيتن إلى أن الخطوة تأخرت كثيرا حيث عرض عليها أكثر من عمل منذ بدايتها الفنية ولكن انشغالها في تصوير أعمال أخرى حال دون تواجدها في أي من تلك الأعمال التي رشحت لها، مؤكدة أنها لم تستطع أن تعتذر عن «مغلق للصيانة». أما الفنانة شيماء سيف فتكرر تجربتها في الدراما الكويتية للمرة الثانية من خلال مسلسل «منزل 12» والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، حيث قدمت مؤخرا مسلسل «الديك الأزرق» والذي أبدت إعجابها بالعمل ورغبتها في تكرار التجربة وقتها. وأكدت شيماء سعادتها لتقديم هذا العمل، متمنية تكرار التجربة خلال الفترة المقبلة بعد أن أصبح لها جمهور كبير في الخليج وخاصة الكويت.

مشيرة إلى أن الدراما الكويتية شهدت تطورا كبيرا في الفترة الماضية والجمهور الكويتي له شخصية مميزة في الأعمال التي يحب أن يشاهدها.

وكانت الفنانة روجينا قد قدمت في موسم رمضان الماضي مسلسل «كيد الحريم» مع هنادي الكندري وجاسم النبهان وعدد من نجوم الخليج.

يذكر أن هناك أكثر من فنان مصري شارك في أعمال درامية كويتية خلال السنوات الماضية قبل أن يشهد عام 2022 زيادة كبيرة في التعاون المصري الكويتي دراميا.

