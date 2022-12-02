طرح البوستر الدعائي لمسرحية «سيدتي الجميلة»

إضاءات

نشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، البوستر الدعائي لمسرحية «سيدتي الجميلة» التي يعود بها أحمد السقا للمسرح بعد مرور 19 عاما، ومن المقرر أن تعرض في موسم الرياض.

وتصدر أحمد السقا البوستر الدعائي رفقة أبطال المسرحية محمد عبد الرحمن وريم مصطفى، وعلاء مرسي، وغيرهم.

ومسرحية «سيدتي الجميلة» من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض من 6 إلى 12 ديسمبر.

وتعد مسرحية «سيدتي الجميلة» العودة الأولى للسقا بعد مرور 19 عاما تقريبا على تقديم آخر مسرحياته «كده أوكيه» سنة 2003.

