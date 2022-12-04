كأس استثنائية

آراء

ها نحن نعيش اليوم في منتصف رحلة مونديال كاس العالم في قطر، حتى الآن سار الحدث بشكل استثنائي بعد حرب طويلة اعلامية وسياسية استطاعت فيها قطر الدولة المنظمة أن تعبر بسلام وأن تركز على المطلوب منها لا الدخول في صراعات وإشغال فريقها في خوض هذه الحرب.

مجموعة متنوعة من الملاعب الراقية والمنشآت المتنوعة، استقبال وتنظيم رائعان واعلان عاصمة جديدة للرياضة، رافق هذا الأمر ظهور أكثر من رائع للمنتخبات العربية لتعلن ان ما ينقصها للبروز في هذه الرياضة ليس الموهبة ولكن الاهتمام.

حدث كاس العالم في قطر ليس ايجابياً تجاه قطر فقط ولكن انعكاسه سيكون على المنطقة كلها، فما فرقته السياسة تجمعه الرياضة والفن ، الرياضة هي اللغة التي نفهمها ونتجاوز معها كل الفروقات والخلافات، الحدث يقول إن هذا الجانب من العالم وما يسمونه بالعالم الثالث كان ضحية عصر طويل من الاستعمار والسيطرة اللذين كان هدفهما تطورهم هم لا تطور الشعوب، وان هذه المنطقة إذا أرادت النهوض فلن يكون ذلك بمساعدة الغير ولكن بالاعتماد على نفسها.

ادخال السياسة أو الأفكار الأخرى المختلفة اتجاهاتها لن يضر إلا الرياضة وسيؤثر فيها سلباً وهذا ما شاهدناه بداية البطولة من تحركات لا نعلم سبب وجودها إلا أن التعامل الاحترافي معها وعدم أخذ الأمور بعدائية هما سمح لها بالمرور وخفوت النجم وتجاوزها حتى من حاول نشرها.

على الدول الشرق أوسطية اليوم ان تعتز بثقافتها وتفرض احترامها على الكل بالتمسك بثقافتها وعاداتها وتقاليدها، وعدم السماح بهذا الذوبان الذي يريدونه باعتبارهم الشعوب الارقى، علينا من اليوم ان نعلن ان احترام الثقافات لا يعني تنازلنا عن أفكارنا وان من يحترم نفسه سيفرض احترامه على الجميع. تفاءلوا!

