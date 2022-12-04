المبادرون بين الشغف والإحباط

آراء

رؤية كويت الجديدة تحمل في طياتها طموحا كبيرا على مستوى البلد، طموح يصنع فرصا كبيرة من مشاريع وأعمال وخدمات لذا من البديهي بأن تُربط كل هذه الفرص مع عدد كبير من الشركات الوطنية بكل أحجامها بهدف مساهمة كل منها في العمل على جزء من أجزاء تحقيق وصناعة الرؤية، فالمشاريع الضخمة والفرص الكبيرة من المفروض أن تتحول بالنهاية إلى قصص نجاح مستقبلي لشركاتنا الوطنية بجميع مستوياتها الصغيرة منها والكبيرة، لكن للأسف واقعنا مؤلم فالرؤية غير واضحة والمشاريع لا تسير بصورة متكاملة، كما وان الطموح المترقب لا يجد خطة عمل واضحة للوصول إليه ولا يحتضن أصحاب الأعمال والريادة والمبادرين في هذا الوطن، لنشهد التحدي الذي يواجهه رواد الأعمال الكويتيين الذين يسعون بكل جهد ليكونوا جزءا من هذه الرؤية.

أشارككم قصة على لسان أحد رواد الأعمال وهو إنسان خبير وثقة كان يكلمني بكل حسرة ويقول، بوعمر تعلم بأنني خبير في مجال مهم ومطلوب لذا قررت أن أكرس نفسي لصناعة قصة نجاح فأنا أهل لهذا النجاح، بدأت رحلتي على عتبات وزارة التجارة لإنشاء شركتي، هل تصدق بأنها أخذت مني جهد شهر كامل كي انشئ الشركة ومن بعدها معاملات روتينية أخرى أخذت شهرا آخر من عمالة وشؤون وإقامات، وهل تصدق اليوم وبعد مضي سنتين ما زالت هناك معاملات معلقة، وتصور قبل أسابيع كان عندي عرض مهم لشركة كبيرة فقررت أن أدعو خبيرا عالميا لمدة أسبوع كي يساعدني في عرض دراسة متميزة لهم، وطبعا لقدومه للكويت احتاج فيزا زيارة عمل وراجعت الجهات الرسمية لتلقى المعاملة الرفض مرتين وعندما سألت قالوا يجب أن يكون عندك بالشركة 10 موظفين على الأقل كي يمكنك أن تقدم على طلب زيارة، بصراحة أصابني الذهول فأنا أسست شركتي واعمل بنموذج متميز وبجهدي لحين أكسب مشروعاً ومن بعده أوظف العمالة التي ستكون كاهلاً مادياً علي، سكت قليلا وقال هذا كوم وأسلوب تعامل الكيانات الوطنية الحكومي منها والخاص مع الخبير وطني كوم آخر، فكل ما أريده فرصه اثبت لهم قدرتي انا كخبير وطني من خلال شركتي التي لاقت القبول من خبراء عالميين يساندونني بكل طاقاتهم، بوعمر كيف لمسؤولي الوطن تجاهل خبراتي ومبادرتي بكل هذا البرود.

كنت صامتا وأنا أرى حماسه ينطفئ وسؤاله يشعل فيني الحماس لكتابة هذا المقال، نعم متى سيشعر أصحاب القرار حجم التحدي الذي يواجه صاحبي وأمثاله؟

نأخذ نفساً عميقاً...

صاحبي هو واحد من خبراء كثر يحاولون وضع بصمتهم في رؤية البلد لكن هناك تحدياً حقيقياً يواجههم واختصره بما يلي:

1- آليات قديمة لا تخدم التوجه الجديد:

من يسعى لإنشاء شركة ويحلم أن تكبر وتنمو، ينصدم من الآليات المعقدة والمعاملات الروتينية، تعقيدات ترسم حالة الدهشة فكيف لنا أن نتقدم ونحن ما زالت معاملاتنا بنمطها القديم وللأسف هي بيد موظفين منهم من لا يكترث بمدى تأثير تأخير المعاملات على أصحابها ولا يملك حس المسؤولية بل ويتمتع منهم في رفض أو تأخير المعاملات حتى يصل هذا المبادر إلى حالة خيبة الأمل، معقول بأننا في عصر التقدم والحكومة الإلكترونية ونحن ما زلنا ننتظر توقيعا من مسؤولا يرفض معاملة يسعى صاحبها للعمل وتوظيف قدراته وإمكاناته ويقبل ذات المسؤول معاملة أخرى شكلية فقط لأنه يعرف صاحبها «أبو فلان».

2- دعم الكيانات الوطنية للشركات الوطنية.

دون شك بأن نجاح الشركات الكويتية يحتاج إلى مساندة وفرص تمكنهم من إثبات وجودهم، فرص تفتح الأبواب لهم ليثبت من يستطيع منهم بأنه قادر وسوف ينمو وينجح ونجاحه من المؤكد سيكون له صدى على نجاح رؤية البلد، فهذا الدعم للشركات الوطنية بأحجامها ودعم المبادرين سيصنع مشاريع جديدة ومصانع جديدة وأفكارا تثبت للعالم بأننا شعب منتج، لن تصدقوا كمْ عدد هذه الشركات والمبادرين فيها من شباب الوطن والذين يعملون بكل شغف لكنهم ما يزالون بانتظار فرص ودعم الكيانات التي للأسف تتعامل معهم بالواقع وكأنهم فرعون لا عون.

طلب بأن يعيد القياديون النظر بموضوع المبادرين الوطنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على القيام بأعمال كبيرة يقودهم الشغف في إثبات وجودهم والنمو بأعمالهم لخدمة مشاريع الوطن.

