جهود تميم المجد تُكلل بالنجاح

آراء

بعد أن راحت عين الكاميرا مسلطة على تلك الورقة التي ظهرت معلنة فوز قطر بتنظيم المونديال.. بين تلك اللحظات وهذه الأيام نعيش نحن العرب كما يعيش العالم واقعا جميلا على أرض الدوحة.

نعم، يعيش العرب هذه الأيام وليس قطر وحدها لحظة تاريخية عظيمة، تختلط فيها مشاعر الفرح والفخر بما تحقق من إنجازات ونجاحات. وقد يتخيل البعض أن تنظيم بطولة بحجم كأس العالم ينحصر فقط في بناء عدد من الستادات أو الملاعب، ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير، فما أنجزته قطر من مشروعات عملاقة في الطرق والجسور والحدائق، وقطاعات الضيافة والسياحة يمثل نهضة وطفرة هائلة غيرت وجه الدولة، وعززت قدراتها في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. فخلال السنوات القليلة الماضية عملت قطر على تنفيذ شبكة متطورة من الطرق السريعة، فضلا عن تطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف وشبكات الكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وأنظمة إشارات المرور، بالإضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، فضلا عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية.. وهي مشروعات كبيرة عكست قدرات قطر والعرب.

وجاء افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر أمام ستين ألف متفرج يتقدمهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي ألقى كلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور ودعا إلى استثمار العمق الإنساني للتظاهرة الرياضية ونبذ الخلافات.

ورغم الحملات غير المسبوقة من الانتقاد واشاعة روح اليأس بفشل المونديال، لكن كما وعد تميم المجد تحول المونديال الى أكثر أمنا وأمانا، وهذا هو هدف قطر الذي سعت إلى تحقيقه منذ فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم قبل 12 عاما، وذلك بتوفير بيئة آمنة وقوات أمنية مستعدة للتعامل مع أي طوارئ قد تحدث خلال المونديال.

في غضون ذلك قامت قطر ببناء سبعة ملاعب لاستضافة نهائيات كأس العالم بالإضافة إلى مطار جديد وشبكة مترو وسلسلة من الطرق وحوالي 100 فندق. وجرى بناء مدينة كاملة بجوار الملعب الذي ستجري على أرضه المباراة النهائية.

ومن اللفتات الإنسانية عندما وجّه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة رسمية إلى طلاب مدرسة كويتية، لحضور إحدى مباريات كأس العالم لكرة القدم، وذلك هدية عرفان لمرئية نشرتها المدرسة احتفالًا بتنظيم قطر لأول مونديال على أرض عربية.

إن الصورة المشرفة لتنظيم المونديال سواء رفض الترويج للمثلية أو الاشارة إليه وضرورة احترام البلد المضيف المنظم للمونديال واحترام دين الدولة وتقاليدها وتدشين المونديال بآيات من القرآن الكريم تدعو إلى الحب والتعارف والسلام بين الاديان كل ذلك يمثل رسالة راقية للعالم عن ديننا الاسلام وعدم إلصاقه بالارهاب الذي هو منه براء.

وبالتالي فإن نجاح قطر هو نجاح للكويت والخليج والأمة العربية، ومن هذا المنطلق نفخر نحن الكويتيين بهذا النجاح الكبير والجهود العظيمة لتميم المجد.

