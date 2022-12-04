الحرية الضارة

آراء

مفهوم الحرية هو امتلاك الشخص لإرادته وقدرته على اتخاذ القرارات دون تأثيرٍ جبريٍّ أو طوعيٍّ من طرفٍ آخر، هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الانسان وانتاجه سواء كانت قيودا مادية أو قيودا معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة أو للذات.

وللحرية عدة أشكال «حرية التعبير، حرية العبادة والمعتقدات الدينية، حرية المسكن والحركة، حرية العمل».

لكن لا توجد حريةٌ مطلقةٌ للإنسان ومفهوم الحرية المطلقة هي فكرة وهمية لا واقع لها وستبقى كذلك فهي تعني التحلل من كل قيد بينما الكون نفسه مبني على قواعد وقوانين تضبط من إيقاع سير عمله ومنذ بدء الخليقة انخرط البشر ضمن قوانين وأحكام سياسية تضبط سلوكهم.

ما شاهدناه في معرض الكتاب لهذا العام من بعض المؤلفات مضمونها فيه من الإسفاف يجعله لا يرتقي أن يتم عرضه مع الكتب ومن المؤسف ان نطلق عليه كتابا.

يظن مؤلفو هذه النوعية من الكتب أن الحرية يجب تعريفها من منطلقاتهم هم، ومن خلال فهمهم، وعبر مبادئهم البراجماتية حين صنع كل واحد منهم حرية خاصة به ادّعاها فصدقها ثم عمل وفقها ووظفوا الكتابة لخدمة مسارهم الفكري، وميولهم الانفعالية، كتابات فيها جرأة تنهش القيم والافكار وتشاؤمية تشتت المبادئ والقيم الاخلاقية والمجتمعية خاصة في زمن العولمة هذا الذي يفتقر فيه معظم افراد المجتمع لثقافة المعرفة.

عبث في المشاعر واستهتار في العقول وقلة احترام للمتلقي بدون وعي حيث لا يهتمون إلا بما يريدون كتابته وليس بما يحتاج المجتمع لكتابته، الهدف مادي وشهرة اكثر من ثقافي وكل هذا تحت اسم الحرية في التعبير.

التسلط في الكتابة والجرأة المعيبة في التعبير عن الرأي ليست حقاً فردياً وبالتالي هي ليست حرية.

المثلية والتعبير عنها وتأييدها ليست حقاً فردياً وبالتالي هي ليست حرية السفاهة والاسفاف الاخلاقي الذي يؤدي إلى ضرر للغير ويهدم مجتمع هو ليس حرية، لذلك لابد من اللجوء للقانون.

حين تكون الحرية ضارة يجب أن نلجأ إلى القانون. - برتراند راسل.

