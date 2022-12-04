البرنامج الحكومي.. ومحور التعليم

آراء

إشارة الى مؤشرات التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في عيون المجتمعين الإقليمي والدولي، والواردة في الصفحة (30) منه، 2.2 التنمية البشرية والمجتمعية - بعنوان – «لخطة تنموية مستدامة.. ومكانة عالمية في بناء المواطن الخليجي»، وما ورد فيها للفصل (5) من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 والتي ركزت على موضوع - تنمية الموارد البشرية - من خلال المحاور الأربعة، ومنها المادة (15) التعليم. والى ما صدر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي «لضمان المنهجية الموحدة» والمعلنة عبر بوابتها الإلكترونية – مواقع القطاعات - الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، «اختصاصات الشبكة الخليجية» ومن بينها: (14) رفع قدرات هيئات الاعتماد الأكاديمي وشبكات الجودة في التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، لتواكب نظيراتها من هيئات الاعتماد وشبكات الجودة في التعليم العالي العالمية. (20) البحث في المصادر المختلفة وجمع المعلومات في كل ما يخص مجال جودة التعليم العالي اللازمة لبناء قواعد المعلومات وتحديثها. وكذلك عن الاطار العام للخطة الاستراتيجية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي (2021-2022) القيم – المرونة، وإشارة أخرى الى المؤتمر الإقليمي للشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي تحت عنوان «ضمان جودة التعليم العالي في عصر الرقمنة» الرباط – المملكة المغربية، وما جاء من بين محاور المؤتمر (2) الاعتراف المتبادل للمؤهلات. هذا من جانب.

الخطط الحكومية.. والتعاون النيابي

من الجانب الآخر وعن دور التعاون «الحكومي – النيابي » المبني على خريطة الطريق المرسومة وفق التوجيهات السامية للقيادة السياسية الحكيمة، نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك، وصولاً الى تنفيذ وإنجاز برنامج العمل الحكومي والمتضمن عشرة محاور برامجية، ومنها المحور الخامس – التعليم – حيث تجدر الإشارة الى المقترح النيابي المقدم من النائب عيسى الكندري بشأن «إلغاء قرار الخدمة المدنية حظر الجمع بين الدراسة والوظيفة»، والمقترح النيابي – الآخر - المقدم من النائب عبدالله فهاد العنزي في الصدد ذاته، لاسيما أن الاقتراحين البرلمانيين يتفقان تماماً مع التوجهات الحكومية الجادة نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، من تعزيز الكوادر الوطنية ودعمها - علمياً – للوصول الى ذروة النجاحات المرجوة من البرامج الحكومية.

المنظمات الدولية.. والدستور

أولاً: «المنظمات الدولية - حقوق الانسان»: (أ) يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التعليم، حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي اعتمد في عام 1948 في المادة 26 منه: «لكل شخص الحق في التعليم». (ب) أشارت - ستيفانيا جيانيني – مساعدة المدير العام في المنظمة العامة للأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «UNESCO» الى أن التعليم اليوم يتعرض لتهديد متزايد ولهذا السبب يحتاج إلى دعم بكل الوسائل - القانونية والمالية والاجتماعية والسياسية.

ثانياً: «الدستور»: (أ) حرص المشرع في نصوص مواد الدستور على حفظ الحق في التعليم، فجاء ذلك - صراحة - في المواد (13)، (14)، (40) منه. (ب) «العدل والمساواة» الدستور الكويتي – الباب الثاني – المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي – المادة (7): العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع.

حق التعليم.. في مجموعة «G20»

وطبقاً لما هو معمول به في الدول الرائدة عالمياً، وهي أقوى الدول الاقتصادية في العالم، وما يطلق عليها بمجموعة «G20 »، ومن بين أحد أعضائها المملكة العربية السعودية، التي حرصت على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة، وعدم سحب الاعتراف بالتخصصات كما ورد في القرار 151 لسنة 2022، زد على ذلك أنها عضو في الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي، الأمر الذي يثبت جلياً أن ذلك – الحرص – بمنزلة إحدى الركائز الأساسية في التطور غير المسبوق في المملكة، والذي جاء متوافقاً تماماً مع رؤية قيادتها 2030 من خلال تقديمها الكامل لتعزيز الكوادر الوطنية ودعمها بالتعليم والدراسات العليا القائمة على البحوث والأطروحات.

الأحكام القضائية..

ولكي يكون الطرح في توازن تام من خلال الوقوف على نقطة محايدة ومتساوية في الوقت ذاته بين جميع أطراف هذا الموضوع، وحيث إن هناك أحكاماً قضائية قد أجازت الجمع بين الدراسة والوظيفة، وأخرى رأت عدم جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة «العامة»، الأمر الذي يتضح معه جلياً أن لموظفي «القطاع الخاص» الحق – الأصيل - في الجمع بين الدراسة والوظيفة.

الخاتمة..

وترتيباً لما سلف.. وحيث إن التعليم يعد حقاً - أصيلاً - كونه مبدأ أساسياً للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وعنصراً رئيسياً لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، لاسيما أنه مولد رئيسي لحقوق عدة منها: (1) أنه حق تمكيني. (2) وسيلة لا غنى عنها لإعمال مختلف الحقوق الأخرى. (3) يساهم مساهمة مباشرة في التطور الكامل لشخصية الإنسان، بما ينعكس إيجاباً على مجمل الخطط الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. لذا نوجه رسالتنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى جهاز متابعة الأداء الحكومي ممثلاً بمعالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح، الذي نجح بشكل كبير في متابعة أداء الجهات الحكومية، لبحث وإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية - بشأن - جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة لموظفي «القطاع الخاص» والدارسين على نفقتهم الخاصة، وإلغاء قرار وزارة التعليم العالي رقم «151 لسنة 2022»، ولاسيما أن الدراسة تعتمد على البحوث والأطروحات.

