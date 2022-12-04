دمشق ترجئ لقاء الأسد - أردوغان: لا نصر مجانياً

عربيات ودوليات

نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر، أن الحكومة السورية تقاوم جهود الوساطة الروسية لعقد قمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد عداء مرير على مدى أكثر من عقد منذ اندلاع أحداث العنف في سورية. وبحسب الوكالة فإن مصدرين تركيين، أحدهما مسؤول كبير، قالا إن دمشق ترجئ الأمر فحسب وإن الأمور تسير في طريقها نحو عقد اجتماع في نهاية المطاف بين الزعيمين. وتدعم حكومة أردوغان مسلحي المعارضة الذين حاولوا الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، وتوجه اتهامات للأسد بممارسة إرهاب الدولة، وقالت في وقت سابق من الصراع إن جهود السلام لا يمكن أن تستمر في ظل حكمه.

ويقول الأسد إن تركيا هي من يدعم الإرهاب من خلال مساعدة مجموعات من المسلحين بينها فصائل إرهابية تكفيرية فضلا عن القيام بتوغلات عسكرية متكررة في شمال سورية.

وتستعد أنقرة لعملية محتملة أخرى، بعد إلقاء اللوم على مقاتلين أكراد سوريين في تفجير في إسطنبول.

وساعدت روسيا الأسد على قلب دفة الحرب لصالحه وتقول إنها تحاول وضع نهاية سياسية للصراع وتريد عقد محادثات بين الزعيمين حيث أشار أردوغان إلى استعداده للتقارب.

وفي تصريحات بعد أسبوع من مصافحته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، قال أردوغان إن تركيا يمكن أن «تضع الأمور في مسارها الصحيح مع سورية».

وأوضح أردوغان في نقاش نقله التلفزيون في نهاية الأسبوع: «لا تمكن أن يكون هناك ضغينة في السياسة».

لكن ثلاثة مصادر مطلعة على موقف دمشق من المحادثات المحتملة قالت إن الرئيس الأسد رفض اقتراحاً لمقابلة أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مصدران إن السلطات السورية تعتقد بأن مثل هذا الاجتماع قد يعزز موقف الرئيس التركي قبل الانتخابات في العام المقبل، خاصة إذا تناول هدف أنقرة بإعادة بعض من 3.6 مليون لاجئ سوري من تركيا. وقال أحدهما «لماذا نمنح أردوغان نصراً مجانياً؟ لن يحدث أي تقارب قبل الانتخابات»، مضيفاً أن دمشق رفضت أيضاً فكرة عقد اجتماع لوزيري الخارجية.

وبحسب المصدر الثالث، وهو دبلوماسي مطلع على الاقتراح، فإن دمشق «ترى أن هذا الاجتماع عديم الجدوى إذا لم يأت بشيء ملموس، وما يطالبون به الآن هو الانسحاب الكامل للقوات التركية». من جهة أخرى، قال مسؤولون أتراك هذا الأسبوع إن الجيش يحتاج إلى أيام قليلة فقط ليكون جاهزاً لتوغل بري في شمال سورية، حيث نفذ بالفعل قصفاً مدفعياً وجوياً.

لكن الحكومة قالت أيضاً إنها مستعدة لإجراء محادثات مع النظام السوري إذا ركز على أمن الحدود، حيث تريد أنقرة إبعاد مسلحي ميليشيات «وحدات حماية الشعب الكردية» عن الحدود ونقل اللاجئين إلى «مناطق آمنة». وقال المسؤول التركي الكبير إن من الممكن اللقاء بين الأسد وأردوغان «في المستقبل غير البعيد». ومضى المسؤول يقول «بوتين يمهد ببطء لذلك.. ستكون (الخطوة) بداية تغيير كبير في سورية وستكون لها آثار إيجابية للغاية على تركيا. ستستفيد روسيا أيضا... نظرا لأنها مشغولة في العديد من المناطق».

في غضون ذلك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكمل الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية. وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد أمس: «حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كيلومترا والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية».

وشدد الرئيس التركي على أن «الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف»، حسبما ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء.

