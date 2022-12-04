اتفاق إطاري ينهي الأزمة السودانية

عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: توقع الأطراف السودانية ممثلة في المكون العسكري والقوى الموقعة على الإعلان السياسي، غدا، على الاتفاق الإطاري، الذي يؤسس لسلطة مدنية في البلاد تنهي الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام بسبب تعطيل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الشراكة مع المكون المدني «تحالف قوى الحرية والتغيير»، وذلك بحضور محلي ودولي واسع.

وعقد ببيت الضيافة في الخرطوم، الجمعة، اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، فإن «الاجتماع أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، الذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد». وأكدت قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع الموسع للأطراف السودانية والمجتمعين الدولي والإقليمي ناقش جاهزية الأطراف للشروع في توقيع الاتفاق الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها.

ونوهت في بيان لها بأنه «ستعقب التوقيع على الاتفاق مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة».

