جلد بـ«الكرباج».. ترويع الأطقم التمريضية وصل حداً مفزعاً

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القاهرة - الوكالات: واقعة صادمة هزت المجتمع المصري، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يكشف اعتداء بعض الأشخاص بـ«الكرباج» على ممرضات داخل مستشفى حكومي مصري.

وتسبب الاعتداء في إصابة ممرضة حامل بنزيف، ومن ثم إجهاض جنينها وإصابة أخريات.

وكشف مقطع فيديو، الواقعة التي حدثت في مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية شمال مصر، حيث حدثت مشاجرة بين أسرة المريضة والممرضات، وظهر قيام بعض الأشخاص بالتعدي على طاقم التمريض بـ«الكرباج» وسط صراخ الحاضرين وفوضى كبيرة. ووفق التحقيقات، بدأت أحداث الواقعة عند وصول أحد الأشخاص بصحبة شقيقه وعدد من السيدات إلى طوارئ المستشفى نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك وقت انشغال جميع أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى.

وتبين أنه عند إبلاغ التمريض للطبيب بتفاصيل الحالة طلب إجراء أشعة تلفزيونية وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية، لكن الشخص المرافق للحالة رفض ذلك وطالب بضرورة وسرعة فحص الحالة، ثم وجه السباب تجاه العاملين بالمستشفى.

وحسب أقوال الممرضات، فإن السيدات المرافقات للحالة بدأن في تهديد أطقم التمريض بالمستشفى وتوعدنهن بالضرب، وبعدها دخل شخصان لقسم النساء واعتديا بالضرب على كافة الممرضات بالقسم، وعندما حاولت إحدى أطقم التمريض استخدام هاتفها للاتصال بالطوارئ، تم الاعتداء عليها، وأسفر ذلك عن إجهاضها.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية سرعة التحقيق في الواقعة، حيث طلب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، موافاته بنتائج تحقيق عاجل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات. وأضاف أنه فور حدوث الواقعة، أصدر الوزير تعليماته لوكيل الوزارة في محافظة المنوفية بالتوجه إلى المستشفى، وإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة، وأسبابها وملابساتها، وما لحق بأعضاء هيئة التمريض من إصابات، وحصر تلفيات المستشفى. واستنكرت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الاعتداء الذي تسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة أخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات.

وطالبت نقيب التمريض الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة. وأكدت كوثر محمود أنها لن تتنازل عن حقوق أعضائها الذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير، مشددة على ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض، حيث إن ترويع الأطقم التمريضية لن يصب في صالح تطوير المنظومة الصحية.

وطالب بعض النشطاء بإيقاع أقسى العقوبات بحق المعتدين، خاصة وأن إحدى المعتديات ظهرت وهي تضرب ممرضة بسوط «كرباج».

