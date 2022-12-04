البحرية الأميركية تضبط شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين

عربيات ودوليات

قالت البحرية الأميركية أمس إنها اعترضت سفينة في خليج عُمان وعلى متنها أكثر من 50 طناً من الأسلحة والذخيرة كانت في طريقها من إيران إلى اليمن، مطلع الشهر الحالي. وأكد الأسطول الأميركي الخامس، في بيان، أن طهران تواصل تزويد الحوثيين بالأسلحة في مخالفة لقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن سفينة الصيد التي تم توقيفها يوم الخميس الماضي، كانت تحمل ذخائر ووقود صواريخ على طريق بحري من إيران إلى اليمن. وأضاف «السفينة كانت تحمل شحنة تزيد عن 50 طناً، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال شهر واحد». ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس، الأدميرال براد كوبر أن اعتراض السفينة «يظهر بوضوح استمرار إيران في النقل غير القانوني للمساعدات الفتاكة والسلوك المزعزع للاستقرار». وشددت البحرية الأميركية على أن توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر وغير مباشر للحوثيين في اليمن «ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وذكر البيان أن الأسطول الخامس اعترض في وقت سابق سفينة صيد كانت تنقل «مساعدات مميتة» بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن في 8 نوفمبر الماضي. وقبل حوالي أسبوعين، أكد الناطق باسم الأسطول الخامس، تيم هوكينز، أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع التهديدات الإيرانية للمنطقة، وأنها ملتزمة بالحفاظ على أمن مضيق هرمز والمندب.