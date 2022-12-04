ماكرون: هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا

عربيات ودوليات

باريس - واشنطن - الوكالات: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا. وقال ماكرون خلال مقابلة أجرتها معه قناة «TF1» أمس « يجب أن نفكر في الهيكل الأمني الذي سنعيش في ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها».

وتابع بالقول: «ستكون هذه المسألة جزءا من المناقشات حول السلام، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لما سيحدث بعد (النزاع الأوكراني) والتفكير في كيفية حماية حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات». وأعرب ماكرون عن رغبته في التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة الوضع في مجال الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا.

وأضاف: «يجب أن نواصل مساعدة أوكرانيا، والسعي لتجنب التصعيد، وحماية محطة زابوروجيا الكهروذرية والتحضير للحوار استعدادا لليوم الذي سيجلس فيه الجميع على طاولة المفاوضات».

وتأتي تصريحات ماكرون في ختام زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

واستقبل بايدن وزوجته جيل، ماكرون وبريجيت في أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة منذ أن تسلم بايدن مفاتيح البيت الابيض مطلع 2021، وابدى وزوجته جيل اهتماما بإضفاء مظاهر الأبهة والحفاوة عبر مراسم فخمة، مع إطلاق المدفعية وعزف النشيدين الوطنيين قبل عقد الاجتماع الثنائي في المكتب البيضاوي تلاه مؤتمر صحافي مشترك، ثم حفل عشاء رسمي فاخر تم من أجله استقدام 200 من قشريات جراد البحر الحية (اللوبستر) من ولاية مين.

ويعد ماكرون أول زعيم أجنبي تتم دعوته لحضور مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض في فترة حكم بايدن، وهو ما يشير إلى الأهمية التي توليها واشنطن لعلاقتها بباريس على الرغم من بعض الخلافات مع إدارة بايدن.

وحاول بايدن التأكيد على أهمية التحالف بين البلدين. وقال، في كلمته التي ألقاها بالبيت الأبيض للترحيب بضيفه، إن فرنسا تعد أقدم حليف للولايات المتحدة الأميركية كما أنها تعد شريكا قويا، مشيدا بعلاقات وروابط الصداقة الوثيقة بين الجانبين. وتطرق الى الغزو الروسي لأوكرانيا وقال إن «الحرب الروسية الوحشية في أوكرانيا تسببت في تمزيق السلام في قارة أوروبا»، مشددا على أن واشنطن وباريس تواجهان طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب ضد أوكرانيا.

من جانبه، اعتبر ماكرون أن على فرنسا والولايات المتحدة «أن تصبحا مجددا أخوين في السلاح» في مواجهة الحرب في اوكرانيا و«الأزمات المتعددة» التي يواجهها العالم.

وأكد ماكرون أن «الحلف» بين البلدين هو «الاكثر صلابة لأن هذه الصداقة متجذرة عبر القرون». وأعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته بتواجده في البيت الأبيض خلال زيارته للبلاد، مؤكدا أن الدولتين تتشاركان مبدأ الحرية، وأن تاريخهما يدافع عن الحرية.

لكن الزيارة لم تخل من العتب حيث انتقد الرئيس الفرنسي مجددا الدعم الأميركي للصناعات المحلية الذي اعتبر أنه يضر بالشركات الأوروبية عبر «خلق أرضية غير متكافئة» مع تلك الأميركية. وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «إيه بي سي» إن التوتر التجاري مازال قائما.

