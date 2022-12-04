«البنتاغون» يكشف عن قاذفة نووية بدون طاقم

عربيات ودوليات

كشفت الولايات المتحدة عن قاذفة نووية طويلة المدى للقوات الجوية الأميركية، واستعرضت شركة نورثروب غرومان الطائرة الشبح الجديدة بي 21 «رايدر»، وهي الأولى من أسطول جديد من القاذفات النووية البعيدة المدى. وستكون الطائرة بي 21 التي تحمل شكل «الجناح الطائر»، قادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدة طويلة باستخدام قدرات التزود بالوقود في الجو. وكشف وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن عن القاذفة الاستراتيجية، في حفل في كاليفورنيا.

وتبلغ كلفة الطائرة 700 مليون دولار ويمكنها الطيران بدون طاقم على متنها. وتخطط القوات الجوية لشراء 100 طائرة على الأقل.

