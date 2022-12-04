«الصحة العالمية»: تراجع الحذر من «كورونا» قد يتسبب في متحور فتاك

عربيات ودوليات

كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، أن الثغرات في استراتيجيات التصدي لكوفيد-19 هذا العام مستمرة في تهيئة الظروف المثالية لظهور متحور جديد، إذ تشهد أجزاء من الصين ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وتمثل تعليقات مدير المنظمة تغيرا في النبرة بعد أشهر من قوله إن العالم ليس في وضع أفضل أبدا من الوقت الحالي للقضاء على الجائحة.

وقال تيدروس، «اقتربنا للغاية من أن نستطيع قول إن مرحلة طوارئ الجائحة انتهت، ولكننا لم نصل بعد إلى ذلك الهدف». وتقدر المنظمة أن نحو 90 % من سكان العالم يملكون مستوى ما من المناعة ضد «كوفيد-19»، إما بسبب إصابة سابقة أو نتيجة لتلقي اللقاح. وأشار تيدروس، إلى أن «الفجوات في الاختبار والتلقيح، تواصل تهيئة الظروف المناسبة لظهور متحور جديد مقلق قد يتسبب في حدوث حالات وفاة كثيرة».

