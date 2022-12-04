مندي استعاد عافيته

دوليه

استعاد إدوار مندي عافيته في حراسة المرمى، الأمر الذي لعب دوراً أساسياً في تأهل السنغال الى ثمن النهائي، عقب فوزها المثير على الاكوادور 2-1، وسيكون حضوره القوي أساسيا في محاولات «أسود تيرانغا» بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم عندما يلتقون إنكلترا القوية اليوم. وكانت قفزته الهائلة من مسافة قريبة أمام القطري إسماعيل محمد، احدى أجمل محطات البطولة حيث حمّى عرين فريقه. وقال المدرب إليو سيسيه بعد الفوز على قطر (3-1) «أنا راض جدا عن اللاعبين وخاصة إدوار مندي الذي أبقانا في هذه المباراة لفترة طويلة». «دودو» مندي، كما كان يطلق عليه عندما كان حارس المرمى رقم 3 في مرسيليا الفرنسي، أثار بعض الشكوك ضد هولندا (2-0)، حيث غاب عن دقته الملحوظة في المباراة الافتتاحية. وقال زميله في تشلسي الإنكليزي قائد خط الدفاع خاليدو كوليبالي: «يحدث أن تكون هناك لحظات من هذا القبيل، لكنني أعتقد أن الناس يبالغون كثيرًا، يجب ألا نصنع قصة كبيرة منها».

وأصر قائد المنتخب السنغالي حول الهزيمة أمام المنتخب الهولندي «الفريق بأكمله مخطئ، إنه ليس مجرد لاعب واحد». بدوره، قال لاعب مرسيليا باب غي: «إنه أفضل حارس مرمى في العالم، فلماذا تكون هناك مشكلة؟ يؤدي أداءً جيدًا، ويساعد الآخرين، ويتحدث إلينا». ولم يكن لدى المدرب أليو سيسيه أي شك في صفات حارسه المخضرم البالغ 30 عاماً، مضيفا: «ستتاح له الفرصة لإظهار من هو. إدوار هو أحد أفضل حراس المرمى في العالم». كان المدرب يعلم أيضًا أنه بعد بداية متفاوتة للموسم، كان أمام حارس فريقه «الكثير ليثبته، لكنه رجل التحدي». وطمأن سيسيه بعد ادائه في المباراة الأولى. وتابع: «إنه فتى لديه عقل صلب. بالطبع تبادلنا الكلام معه كما أفعل مع معظم لاعبينا».

