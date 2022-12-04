إنكلترا تخشى مفاجآت السنغال

دوليه

يطمح منتخب السنغال لرد الاعتبار لكرة القدم الأفريقية أمام منتخب إنكلترا، حينما يلتقيه اليوم في استاد البيت في ثمن النهائي.

ومازالت جماهير القارة السمراء تتذكر فوز منتخب إنكلترا (3-2) على منتخب الكاميرون - بعد اللجوء للوقت الإضافي- في ربع النهائي في مونديال إيطاليا عام 1990، ليحرم الأسود غير المروضة من أن يصبح أول منتخب أفريقي يصعد للدور نصف النهائي في كأس العالم عبر التاريخ.

ويأمل المنتخب السنغالي في أن يذيق نظيره الإنكليزي من الكأس نفسها، التي تجرعته الكاميرون، وأن يطيح به من البطولة رغم تصدره قائمة الترشيحات للتتويج باللقب في تلك النسخة.

ولن يكون الأمر سهلا لفريق المدرب أليو سيسيه بطبيعة الحال، في ظل الأداء المبهر الذي قدمه منتخب إنكلترا خلال مشواره بدور المجموعات.

وتأهل منتخب إنكلترا، الساعي للفوز بكأس العالم للمرة الثانية بعدما توج بها عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1966، للأدوار الإقصائية عقب تصدره ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين وتعادلا وحيدا، ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في الدور الأول بالاشتراك مع منتخبي هولندا والمغرب، اللذين حققا الرصيد ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا شاركت في مرحلة المجموعات.

واستهل منتخب إنكلترا مشواره في المجموعة الثانية بانتصار كاسح (6-2) على منتخب إيران في الجولة الأولى، قبل أن يكتفي بالتعادل بدون أهداف مع منتخب الولايات المتحدة بالجولة الثانية، لكنه كشر عن أنيابه من جديد وفاز (3-0) على جاره منتخب ويلز في ختام لقاءاته بالمجموعة. ويمتلك المنتخب الإنكليزي أقوى خط هجوم في البطولة حاليا بالاشتراك مع منتخب أسبانيا، حيث كانا المنتخبين الأكثر تسجيلا في الدور الأول برصيد 9 أهداف.

ويعاني غاريث ساوثغيت، مدرب انكلترا، الذي قاده لحصد المركز الرابع في نسخة المسابقة الماضية بروسيا عام 2018، من حيرة لاختيار تشكيلته الأساسية للمباراة، في ظل وفرة الجاهزين، خاصة في خط الهجوم.

وتألق ماركوس راشفورد وفيل فودين في قيادة هجوم الفريق أمام ويلز، حيث أحرز الأول هدفين، فيما اكتفى الثاني بتسجيل هدف وحيد، علما بأنهما كانا بديلين في بداية البطولة للثنائي بوكايو ساكا ورحيم ستيرلينغ.

كما يضم المنتخب الإنكليزي في صفوفه هاري كين، هداف مونديال روسيا برصيد 6 أهداف، الذي ما زال يبحث عن افتتاح رصيده التهديفي في النسخة الحالية للبطولة، بالإضافة إلى النجم الشاب جود بيلينغهام وجاك غريليش وماسون مونت.

في المقابل، صعد منتخب السنغال، الذي خاض البطولة من دون نجمه المصاب ساديو مانيه، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم، بعدما نال وصافة مجموعته بدور المجموعات، برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة، ليمحو الصورة الباهتة التي بدا عليها في المونديال الماضي، الذي شهد خروجه من مرحلة المجموعات قبل 4 أعوام. وخسر منتخب السنغال أول لقاءاته في المجموعة الأولى (2-0) أمام هولندا، لكنه استعاد عافيته من جديد في الجولة الثانية، التي تغلب خلالها (3-1) على منتخب قطر، قبل أن يحقق فوزا مثيرا (2-1) على الإكوادور في لقائه الأخير بالمجموعة.

ويحلم منتخب السنغال، الذي توج بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه مطلع العام الحالي، بإقصاء نظيره الإنكليزي عن المونديال، والصعود لربع النهائي، ليكرر الإنجاز الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2002، عندما كان حينها ثاني منتخب أفريقي يبلغ هذا الدور بكأس العالم بعد المنتخب الكاميروني.

ويدرك سيسيه أنه يتعين على فريقه الاستعداد لنوع مختلف من المواجهات حيث قال عقب صعود فريقه للدور الثاني بالمونديال: «ستكون هذه مرحلة جديدة بالنسبة لنا.. نعلم أننا ننتقل إلى الأدوار الإقصائية، والتي تختلف تماما عما اعتدنا عليه في لقاءات دور المجموعات».

وشدد سيسيه: «جميع المنتخبات المتأهلة جيدة، إنها أفضل المنتخبات في العالم. لذلك، ينبغي أن نكون مستعدين، ففي هذه الأدوار إما أن تنتصر وإما تخسر.. لا خيارات أخرى - إذا فزت فقد تأهلت، وإذا خسرت، فسوف تعود إلى بلادك». وفي اللقاء الأول الذي يجمع بين المنتخبين، يرغب منتخب السنغال في أن يصبح أول فريق أفريقي يتغلب على إنكلترا بكأس العالم.

وسبق للمنتخب الإنكليزي أن التقى المنتخبات الأفريقية في 7 مواجهات بالمونديال، حيث حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل سلبيا في 3 مباريات. يذكر أن الفائز من تلك المباراة سوف يلتقي يوم السبت المقبل في ربع النهائي الفائز من لقاء فرنسا وبولندا.

