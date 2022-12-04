«التايمز»: مونديال قطر تجربة رائعة للمشجعات

دوليه

نقل تقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية شهادات لمجموعة من المشجعات الإنكليزيات اللواتي رافقن منتخب بلادهن إلى الدوحة من أجل تشجيع «الأسود الثلاثة»، يؤكدن فيها عدم تعرضهن لأي مضايقات. وجاء في وصف المشجعات لملاعب قطر المستضيفة لمباريات كأس العالم بأنها ملائمة أكثر للنساء لمشاهدة المباريات مقارنة بما يجري في بلادهن. وتحت شعار «إنها لعبتها أيضاً»، تقود الشابة البريطانية إيلي مولوسون (19 عاماً) حملة واسعة في بلادها من أجل جعل ملاعب الكرة أكثر ترحيباً بالنساء، وذلك بسبب المضايقات التي يتعرضن لها خلال المباريات. ولفتت مولوسون إلى أنّه قبل مجيئها إلى قطر من أجل دعم منتخب بلادها، طلبت من والدها أن يرافقها إلى الدوحة، غير أنها اعترفت في تصريح للصحيفة البريطانية أنّها اكتشفت أنها: «لم تكن في حاجة إلى إزعاج والدها، لأن ملاعب كأس العالم في قطر مختلفة عما هي عليه في بلادها، فلم تكن هناك هتافات ساخرة أو تمييز على أساس الجنس من أي نوع». واعتبر التقرير أنّ ملاعب قطر وفرت أجواء مناسبة للنساء أكثر من تلك الموجودة في إنكلترا، وقالت مولوسون - وهي طالبة من نوتنغهام- «لم أعانِ من أي من المضايقات التي مررت بها في إنكلترا»، مضيفة «أنها بيئة رائعة حين قمت بتجربتها». من جهته، أوضح والد مولوسون البالغ من العمر (49 عاماً) ويعمل مدرساً، أنّه جاء إلى قطر بهدف رعاية ابنته، لكنه اعترف بأنه اكتشف أنه لم يكن بحاجة للقيام بذلك بسبب ما وجده فيها. بدورها، لم تخف المشجعة الإنكليزية جو غلوفر (47 عاماً) والتي تحضر نهائيات كأس العالم منذ نسخة جنوب إفريقيا 2010، انبهارها بنسخة متميزة من المونديال على جميع المستويات في قطر، قائلة: «الجو العام هنا أقل عصبية، فالجميع يرتدون ألوان منتخبهم، وليست هناك أي متاعب». وإلى جانب شهادات المشجعات نقل تقرير الصحيفة البريطانية تصريحاً للاعبة الإنكليزية السابقة ليان ساندرسون (34 عاماً)، ومقدمة برنامج «توك سبورت»، أشادت من خلاله بالأجواء التنظيمية في مونديال قطر.