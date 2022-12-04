فرنسا لمواصلة المشوار أمام بولندا

دوليه

بعد مرور 40 عاما على لقائهما الوحيد في كأس العالم، يعود منتخب فرنسا لمواجهة نظيره البولندي في المونديال من جديد. وستكون حملة المنتخب الفرنسي للدفاع عن لقبه على المحك، حينما يلاقي بولندا على ملعب الثمامة اليوم في ثمن النهائي.

وتبدو جميع الأوراق الرابحة التي يمتلكها منتخب فرنسا حاليا جاهزة لمواجهة بولندا، بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وكينغسلي كومان وأنطوان غريزمان. ولن تكون مواجهة منتخب بولندا، الذي يعود للظهور في الأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1986 في المكسيك، سهلة على المنتخب الفرنسي. وتخطى المنتخب البولندي الدور الأول للمرة الخامسة في تاريخه بكأس العالم، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.

والتقى المنتخبان في 16 مباراة من قبل، ما بين رسمية وودية، حيث كانت الأفضلية للمنتخب الفرنسي الذي حقق 8 انتصارات، فيما فازت بولندا في 3 لقاءات، وخيم التعادل على 5 مواجهات. ورغم ذلك، فقد حسم المنتخب البولندي المواجهة الوحيدة التي جرت بينهما في كأس العالم لصالحه، حينما تغلب 3-2 على فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بنسخة 1982 في إسبانيا. وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين منذ لقائهما الودي الأخير، الذي أقيم في 9 يونيو 2011 وانتهى بفوز فرنسا 1-0. ويذكر أن الفائز من هذا اللقاء، سيلتقي السبت المقبل في ربع النهائي مع المتأهل من مباراة إنكلترا والسنغال.

وقال ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، أن جميع عناصر الديوك جاهزة من أجل مواجهة مع بولندا، اليوم. وقال ديشان، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن منتخب بولندا يلعب بطريقة دفاعية، وهو يعشق هذه الطريقة. وأضاف: «لديهم طريقتهم الهجومية أيضا، ويمتلكون أسلحة قوية، وشباب مفعمون أظهروا مستويات مقبولة. علينا أن نحترم ما قدموه».

وشدد على أن منتخب فرنسا سيدخل المباراة بتركيز كبير، لافتا إلى أن المواجهة مهمة للغاية، ولا مجال فيها للأخطاء.

وأشار إلى أن مواجهة مبابي وليفاندوفسكي ستكون مثيرة للاهتمام، فهما مهاجمان مختلفان، ومن بين النخبة في العالم، تاركا للإعلام أمر المقارنة بينهما. ولفت إلى أن ليفاندوفسكي لاعب فعال، ويجب ألا يحصل على الفرص، وأن يتم تقليل استحواذه على الكرة، مؤكدا أنه يحسن تمركزه، وهو يستطيع أن يستغل أفضل الفرص. واعتبر مدرب فرنسا أن رابيو لاعب مميز، وقد تخلى عن بعض الأمور التي كانت تعيقه، موضحا أنه لاعب خط وسط متكامل وبإمكانه أن يقدم الكثير دفاعيا وهجوميا.

وأفاد بأن العلاقة الإنسانية مع اللاعبين مهمة جدا، وأنه على دراية بشخصيتهم جميعا، قائلا: «لقد طورنا علاقة الثقة مع اللاعبين.. لست أخا أو أبا أو جدا للاعبين، أنا مدربهم والعلاقة بيننا متينة».

