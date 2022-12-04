لوريس رجل الثقة

دوليه

يُتوقع أن يفرض حارس منتخب فرنسا وقائده منذ عام 2010، هوغو لوريس، نفسه في تشكيلة أبطال العالم، التي ستواجه بولندا اليوم في ثمن النهائي. وسيصبح الحارس البالغ من العمر 35 عامًا، الفرنسي الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ، غدا، بالتساوي مع ليليان تورام (142 مباراة). «الاستقرار»، «الاستمرارية»، «الهدوء»، و«الطمأنينة».. إنها أبرز صفات قائد منتخب فرنسا، بحسب زميله المدافع رافائيل فاران. وفي غيابه أمام تونس (خسارة 0-1) ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات، افتقر الديوك أيضًا إلى الهدوء، ولم يكن المخضرم ستيف مانداندا مصدرا للثقة. ويقول مدرب فرنسا، ديدييه ديشان، أنه وجد استمرارية وثباتا في لوريس، واصفا إياه برجل الثقة، مضيفا «إنه ليس شخصًا متطلبًا جدًا، أو يبحث عن الضوضاء».

ويوضح لوريس في هذا الصدد «عندما تتحمل مسؤولية القائد، يكون لدينا واجب تجاه الآخرين: أن نكون قدوة، ولكن أيضًا إظهار القيادة.. بصراحة، في بعض الأحيان لا نحتاج بالضرورة إلى التحدث».

كما قال مهاجم منتخب إنكلترا وزميله في توتنهام، هاري كين «إنه (لوريس) يعرف متى يرسل الرسالة الصحيحة.. إنه رجل مجتهد وهادئ، لكنه أيضًا رجل شغوف حقًا». وعندما يتعلق الأمر بالامور الفنية، فإن الحارس المخضرم لا يتردد في الإشارة علنًا إلى اختلالات في اداء المنتخب الفرنسي. وبدأ لوريس مسيرته الرياضية في التنس قبل كرة القدم، ولم يختر مركز حارس المرمى عن طريق الصدفة، إذ أنه يحتفظ ببعض الاستقلالية والفردية داخل المجموعة.

وهذه الاستقلالية التي يتبناها أيضًا في إدارة حياته المهنية، إذ لا يملك وكيل أعمال أو مستشارين رسميين، حتى لو كان بإمكانه أن يحيط نفسه بهم، بل يتفاوض لوريس على عقوده بنفسه، ويدير اتصالاته بمفرده، ولا يستخدم أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. وقال في هذا الصدد: «أفعل ذلك بهذه الطريقة، لأني أشعر هكذا براحة أكبر.. أنا بحاجة إلى إتقان ما أفعله، داخل وخارج كرة القدم».

