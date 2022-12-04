مدرب بولندا: فرنسا بلا نقاط ضعف

دوليه

يرى تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب منتخب بولندا أن المنتخب الفرنسي الذي سيواجهه اليوم في الدور ثمن النهائي لا يوجد به نقاط ضعف.

وقال ميشنيفيتش في المؤتمر الصحافي: «فرنسا منتخب رائع ولديه لاعبين على مستوى عال. بحثت عن نقاط ضعفهم لكن لم أجدها. يجب علينا الضغط على المنافس لإجباره على ارتكاب الأخطاء». وأضاف: «الأرقام والاحصائيات لا تهمني، بالنسبة لي الذي يهمني هو ما يحدث بالنهاية. مباراة فرنسا ستكون مختلفة تماما عن مباريات دور المجموعات». وشدد: «سنواجه منتخب حامل للقب كأس العالم، ولتصبح بطلا عليك أن تفوز على البطل. علينا استغلال الهفوات والتفاصيل الصغيرة في المباراة».

وتصدر حامل اللقب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من الفوز على أستراليا والدنمارك، والخسارة أمام تونس فيما تأهل منتخب بولندا بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة عقب الفوز على السعودية والتعادل مع المكسيك والخسارة من الأرجنتين. وفي حال فوز فرنسا على بولندا، سيواجه الفائز من إنكلترا والسنغال في ربع النهائي.

