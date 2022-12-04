الناصر ناقش مع اتحادي الكرة واليد خطة الإعداد لأولمبياد باريس

دوليه

زار رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد الناصر اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وذلك ضمن خطة الإعداد المسبقة لأولمبياد باريس 2024.وناقش الشيخ فهد الناصر مع رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد بعض التفاصيل الخاصة بإعداد لاعبي المنتخب الأولمبي والوقوف على أهم برامج الإعداد الفني.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية خلال زيارته الأولى لاتحاد كرة القدم إلى بعض الملاحظات المتعلقة بمشاركة خمسة محترفين في بطولات الاتحاد الأمر الذي يقلل من حظوظ تواجد اللاعبين الشباب مع أنديتهم طوال الموسم الرياضي، كما قدم رئيس اللجنة الاولمبية خلال الاجتماع مقترحاً مفاده إلزام الأندية بمشاركة لاعبين اثنين من فريق تحت 19 مع الفريق الأول في الموسم القادم ليتسنى لهم الاحتكاك والاستفادة الفنية كما اقترح الناصر إعادة النظر في دوري تحت 21 سنة لعدم استفادة لاعبي المنتخب الأولمبي من هذه البطولة خلال الموسم.وفي ذات الجهود اجتمع الشيخ فهد الناصر مع نائب رئيس اتحاد كرة اليد شبيب الهاجري وأمين سر الاتحاد قايد العدواني وتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج اعداد المنتخب وكيفية وضع آلية تعاون بين اللجنة الاولمبية واتحاد اللعبة من أجل تذليل العقبات كافة أمام مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024. وأكد الشيخ فهد الناصر خلال اجتماعه مع مسؤولي اتحاد كرة اليد أن اللجنة الأولمبية لا تدخر جهداً في توفير الدعم المادي والمعنوي وذلك في اطار الجهود الرامية لوصول المنتخب الوطني لكرة اليد إلى أولمبياد باريس 2024.

