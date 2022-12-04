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مجلس العربي 9 أعضاء رسمياً.. والانتخابات مؤجلة


اعتمد وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري التعديلات الجديدة للنظام الاساسي للنادي العربي، وتم نشر التعديلات في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد الصادر اليوم الأحد. وكانت الجمعية العمومية قد اجتمعت في يوليو الماضي وأبدت موافقتها على بعض المواد، من ابرزها تقليص عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح 9 اعضاء، وكما اقرت رسوم الترشيح للقائمة بـ 9 آلاف دينار، وألف دينار للمرشح المستقل.
وان يمضي 4 سنوات على عضوية عضو الجمعية الراغب في الترشح للمجلس، وتحديث البيانات وتسديد رسوم العضوية الكترونيا. من جانب اخر، اوقفت هيئة التحكيم الوطنية انتخابات النادي المقرر لها 12 يناير المقبل لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية.


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