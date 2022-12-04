روبياليس ينفي تعمد إسبانيا الهزيمة

دوليه

نفى رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، ما يتردد حول تعمد منتخب بلاده الهزيمة أمام اليابان 1-2 في ختام دور المجموعات لكي لا يحتل الصدارة بهدف تجنب مواجهة البرازيل في ربع النهائي، بجانب إقصاء الغريمة ألمانيا.

واحتلت إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بأربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على ألمانيا التي ودعت البطولة مبكراً، فيما تصدرت اليابان بست نقاط في مفاجأة مدوية.

ودفع هذا الترتيب إسبانيا لمواجهة المغرب في ثمن النهائي، وفي حال فوزها ستلتقي مع البرتغال أو سويسرا، ولن تواجه بذلك البرازيل إلا في النهائي إذا استمر المنتخبان في البطولة.

لكن الصدارة كانت ستنقل إسبانيا إلى جانب القرعة الذي يضم البرازيل والأرجنتين وكرواتيا.

وأعتقد مشجعون ومحللون، ومنهم هوغو سانشيز أحد هدافي ريال مدريد التاريخيين، أن الهزيمة من اليابان كانت متعمدة، رغم أن إسبانيا كانت مهددة بالإقصاء خلال دقائق من المباراة بسبب نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين ألمانيا وكوستاريكا في نفس التوقيت.

وقال المكسيكي سانشيز لشبكة (ئي.إس.بي.إن): «أؤكد أن لويس إنريكي (مدرب إسبانيا) فكر في طريقة لتجنب البرازيل في ربع النهائي، إنها مواجهة خطيرة، لكنه لن يعترف بذلك أبداً، لن يقول أي مدرب إنه لم يرغب في الفوز». لكن روبياليس رد على هذه التكهنات بالنفي.

وقال: «لا أعتقد ذلك أبداً، أعرف جيداً الطاقم التدريبي، قاتلنا من أجل الصدارة لكن هذا لم يكن ممكنا». وتابع: «في كرة القدم لا مجال للحسابات أو لعلم الرياضيات، نفكر في كل مباراة بمفردها وسنواجه فريقاً صعباً بالفعل في ثمن النهائي وهو المغرب الذي يلعب على أرضه تقريباً بسبب الدعم الهائل للجماهير في قطر».

وأضاف: «مباراة اليابان كانت محبطة لكنه درس يجب التعلم منه، البطولة مليئة بالمفاجآت وهذا ما يجعلها مميزة للغاية، عندما تفقد تركيزك لخمس دقائق من الممكن أن تخسر». وتابع: «المغرب منتخب من طراز أوروبي، نعرف الكثير من لاعبيه في إسبانيا، يتمتع بقوة بدنية وسيعقد الأمور علينا».

