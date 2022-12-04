بن إبراهيم: آسيا صنعت التاريخ في مونديال قطر

دوليه

ثمن الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الإنجاز التاريخي الكبير لكرة القدم الآسيوية والمتمثل بتأهل ثلاثة منتخبات للادوار الاقصائية في نسخة واحدة من المونديال.

واعتبر بن ابراهيم في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن بلوغ منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا إلى الدور الثاني من كأس العالم في قطر يؤكد التطور المتنامي في مستوى كرة القدم الآسيوية وقدرة منتخباتها على الوقوف بصلابة أمام أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة. وكان بن ابراهيم حرص على متابعة مباريات المنتخبات الآسيوية المشاركة في نهائيات كأس العالم؛ انطلاقا من دعمه المستمر لممثلي القارة الصفراء في المحفل العالمي الكبير.

وأعرب بن إبراهيم عن خالص تمنياته باستمرار النجاح والتألق لمنتخبات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، والتي حققت إنجازاً تاريخياً من خلال تأهل ثلاثة منتخبات آسيوية إلى دور الـ16.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي: أود أن أعرب عن خالص الأمنيات بالنجاح لمنتخبات استراليا، اليابان، وكوريا الجنوبية التي صنعت إنجازاً تاريخياً، حيث إن أسرة كرة القدم الآسيوية تقف صفاً واحداً خلفهم على أمل أن يواصلوا تقديم أفضل عروض قارة آسيا منذ كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. كما أشاد بالمستويات المميزة التي قدمتها جميع المنتخبات الآسيوية الست في دور المجموعات، ومن ضمنها المنتخبات التي ودعت المنافسة من الدور الأول بعد أن قدمت عروضاً تستحق الفخر أمام بعض أفضل المنتخبات في العالم.

وأوضح: نحتاج فقط للنظر إلى العروض التي قدمتها السعودية واليابان في الجولة الافتتاحية أمام كل من الأرجنتين والمانيا على التوالي، كلا الفريقين أظهرا شخصية قوية ونجحا في قلب تأخرهما بهدف لينجحا في منح جماهير كرة القدم بكافة أرجاء العالم عودة قوية تعتبر من ضمن الأبرز في التاريخ الحديث لكأس العالم. وأضاف: كذلك شاهدنا منتخب اليابان يقوم بإعادة ذات الأمر في المباراة أمام إسبانيا، ليحجز بطاقة التأهل للمرة الرابعة إلى دور الـ16، كما حققت أستراليا انتصارها الثانية للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بكأس العالم.

وأردف بالقول: تمكن منتخب كوريا الجنوبية من قلب تأخره ليحقق الانتصار أمام البرتغال في الجولة الثالثة، ليصنع إنجاز تاريخي بتأكيد تواجد ثلاثة منتخبات آسيوية في ثمن النهائي للمرة الأولى، ويستحق الاتحاد الكوري الجنوبي كل التقدير على الجهود التي يقوم بها لتطوير اللعبة على كل المستويات. وتابع: في ذات الوقت، نجحت قطر في تسجيل حضور طيب خلال ظهورها الأول في المونديال، وكذلك أظهر المنتخب الإيراني شخصية مميزة عبر العودة بتحقيق الفوز أمام ويلز خلال الجولة الثانية.

وشدد الشيخ سلمان: ركز إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي عام 2016 على طموحاتنا الواضحة في ضمان امتلاك فرقنا القدرة والبيئة المناسبة للمنافسة، وذلك عبر بطولات عالمية المستوى في الاتحاد الآسيوي، كي تتمكن من الظهور بأفضل صورة في أهم البطولات العالمية، وكانت كأس العالم تأكيداً واضحاً على مواصلة التطور الذي تحققه كرة القدم الآسيوية. كما أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالسلطات القطرية والاتحاد الدولي على الختام الناجح لمنافسات دور المجموعات، معرباً عن ثقته في أن البطولة ستواصل تحقيق علامة واضحة في كرة القدم العالمية.

وختم: الاتحاد القطري واللجنة العليا للإرث والمشاريع والسلطات القطرية، إلى جانب الاتحاد الدولي، قاموا بعمل استثنائي حتى الآن، ونحن واثقون أنهم سيواصلون تنظيم احتفالية رائعة مع استمرار سير البطولة.

