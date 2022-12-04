نوير لن يعتزل دولياً

دوليه

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن حارس مرمى منتخب ألمانيا مانويل نوير لن يعتزل اللعب الدولي عقب النكسة التي تعرض لها «الماكينات» بالخروج من دور المجموعات. وذكرت أن حارس مرمى بايرن ميونخ تعرض لكارثتين بالخروج من دور المجموعات في 2018 و2022، ولكن رغم ذلك لا يفكر في إنهاء مسيرته الدولية بعمر الـ36 عاماً. وقال نوير الذي خاض 117 مباراة دولية: «إذا تم استدعائي من جانب الجهاز الفني وشعرت أنني بمستوى جيد سأوافق على الانضمام إلى المنتخب». وأضاف: «ليس لدي الكثير الذي أستطيع قوله عن هذا الموضوع، ولكن وفقاً لاعتبارات محددة من الممكن أن أظهر مع منتخب ألمانيا مستقبلاً كما ذكرت أبرزها رغبة الجهاز الفني في ضمي، إلى جانب أن أكون جاهز بدنياً وفي أفضل مستوياتي».