فيفا: هدف اليابان صحيح

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بياناً رسمياً، حول صحة الهدف المشكوك فيه لليابان في شباك إسبانيا، خلال مواجهة المنتخبين، الخميس، بختام دور المجموعات. ونشر «فيفا» عبر حسابه الرسمي على تويتر: «تم فحص الهدف الثاني لليابان ضد إسبانيا عبر تقنية الفيديو المساعد، لتحديد ما إذا كانت الكرة خرجت من الملعب». وأضاف البيان: «حكام الفيديو استخدموا صور كاميرا خط المرمى للتحقق مما إذا كانت الكرة لا تزال على الخط جزئياً أم لا». واختتم: «قد تعرض الكاميرات الأخرى صوراً مضللة، لكن وفقاً للأدلة المتاحة، لم تكن الكرة بأكملها خارج الملعب».