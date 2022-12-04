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دوليه

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رونالدو: لا يوجد خلاف مع المدرب


رد كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي، على ما تردد عن خلافه مع مدربه فرناندو سانتوس، وتوجيه كلمات بذيئة له، عقب استبداله أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
والتقطت الكاميرات غضب رونالدو أثناء استبداله في المباراة، التي خسرها المنتخب البرتغالي 1-2، بالإضافة إلى تلفظه ببعض الكلمات غير اللائقة. وقال رونالدو عن ذلك، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «ما حدث قبل استبدالي، أن لاعبا من كوريا الجنوبية طالبني بالخروج سريعا من الملعب».
وواصل: «طلبت منه أن يصمت، لأنه لا يملك سلطة أن يطلب هذا الأمر.. لم يكن هناك أي خلاف مع المدرب». وكان سانتوس قد قدم رواية مشابهة للموقف، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة. وسيلتقي المنتخب البرتغالي مع سويسرا، بعد غد، ضمن منافسات ثمن نهائي المونديال.


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