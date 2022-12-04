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دوليه

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إصابة نيمار أسوأ من التوقعات


زاد نيمار دا سيلفا من إحباط المنتخب البرازيلي عقب الخسارة ضد الكاميرون بهدف دون رد، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات. وكان نيمار تعرض لإصابة في الكاحل، خلال مواجهة صربيا لحساب الجولة الأولى، ولم يشارك في المباراتين التاليتين أمام سويسرا والكاميرون.
ووفقاً لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن إصابة نيمار أكثر خطورة مما توقعه الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، بقيادة تيتي. وكانت التوقعات الأولى عقب الإصابة، تشير إلى أن نيمار سيغيب فقط عن بقية دور المجموعات، قبل أن يشارك في ثمن النهائي بشكل طبيعي. لكن نيمار بات شبه مستبعد من مواجهة كوريا الجنوبية، المقررة في ثمن النهائي، حيث لم يتدرب بالكرة حتى الآن قبل 72 ساعة من المباراة. وأوضحت الصحيفة أن بعض التقارير، تؤكد أن نيمار لن يعود قبل الدور نصف النهائي من المونديال، لكنه يضغط للتواجد في قائمة راقصي السامبا في ربع النهائي، إذا تأهلت البرازيل.


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