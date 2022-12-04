سونغ: فخور وخائب

دوليه

أعرب ريغوبيرت سونغ، مدرب منتخب الكاميرون، عن خيبة أمله لعدم التأهل إلى ثمن النهائي.

وحققت الكاميرون فوزا مثيرا على البرازيل 1-0 أول من أمس، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لكنه ودع البطولة لاحتلال المركز الثالث، بعد فوز سويسرا (الوصيف) على صربيا (الأخير).

وقال سونغ، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «فزنا على البرازيل لكن خرجنا، وكان بإمكاننا تحقيق نتائج أفضل لولا بعض المشكلات الصغيرة». وأضاف: «لدينا منتخب شاب بلاعبين جدد، وهو أمر جيد جدا للمستقبل، لكني أشعر بالندم، فقد كان بالإمكان تقديم الأفضل».

وزاد: «كأس العالم علمتنا الكثير، وسوف نبدأ التحضير للاستحقاقات القادمة، راض عن أداء المنتخب». وتابع: «تطورنا وتحسنا ويجب تعزيز روح الأسود، وهي المفتاح من أجل تطور المنتخب في المستقبل». وختم: «أعي أن هذا النصر على البرازيل سيكون تاريخيا، علي أن أهنئ لاعبي المنتخب، وأنا فخور بهم».

ورغم الهزيمة حسمت البرازيل صدارة المجموعة السابعة. وسجل مهاجم النصر السعودي فنسان أبوبكر هدف المباراة الوحيد (90+2) مانحا القارة السمراء الفوز الأول في تاريخ كأس العالم على أبطال العالم 5 مرات والذين ضمنوا صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام سويسرا الفائزة على صربيا.

وكانت البرازيل على شفا احتلال المركز الثاني لو سجلت سويسرا هدفا آخر في مرمى الصرب وملاقاة البرتغال في الدور ثمن النهائي. وتلتقي البرازيل في الدور المقبل مع كوريا الجنوبية ثانية المجموعة الثامنة غدا، فيما تلعب سويسرا مع البرتغال الثلاثاء في ختام الدور الثاني.

وهي الخسارة الاولى للبرازيل في النسخة الحالية والمرة الاولى التي تهتز فيها شباكها في قطر.

كما هي الخسارة الاولى للبرازيل في دور المجموعات في 18 مباراة (14 فوزا و3 تعادلات) وتحديدا منذ خسارتها أمام منتخب النروج 1-2 عام 1998 في فرنسا. وهي المرة الحادية عشرة تواليا تضمن فيها البرازيل صدارة دور المجموعات. في المقابل، لم يكن فوز الكاميرون مجديا وخرجت بأربع نقاط في المركز الثالث.

وهو الفوز الاول للكاميرون في مبارياتها الختامية في دور المجموعات مقابل تعادلين وخمس هزائم، والأول لمنتخب إفريقي في ثماني مباريات امام السيليساو. كما هو الفوز الأول لها على البرازيل في ثلاث مواجهات في العرس العالمي وثأرت لخسارتيها 0-3 عام 1994 في الولايات المتحدة، و1-4 في برازيليا عندما سجل نيمار ثنائية في العام 2014.

وهو الفوز الثاني للكاميرون في سبع مواجهات امام البرازيل في مختلف المسابقات مقابل خمس هزائم. وانتظرت البرازيل الدقيقة 14 لتهديد مرمى الكاميرون برأسية لمهاجم أرسنال الإنكليزي مارتينيلي اثر تمريرة عرضية للاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي فريد ابعدها الحارس ديفي إيباسي الى ركنية. ونجح ابوبكر في تسجيل هدف الفوز بضربة رأسية قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية للبديل نغوم مبيكيلي أسكنها على يسار إيدرسون (90+2). وطرد ابوبكر لنيله البطاقة الصفراء الثانية بسبب خلع قميصه احتفالا بالهدف.

وكاد البديل برونو غيمارايش يدرك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة تصدى لها الحارس (90+5)، وأهدر فرصة أخرى عندما تهيأت أمامه كرة على بعد متر من المرمى سددها برعونة فوق العارضة (90+8).

