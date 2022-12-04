مدرب صربيا: خسرنا بسبب الأخطاء

دوليه

بدا مدرب صربيا دراغان ستويكوفيتش، في حيرة من أمره لشرح سبب استقبال فريقه هدفين بعد تقدمه ليخسر 2-3 أمام سويسرا في المباراة الأخيرة بالمجموعة السابعة أول من أمس، ليودع المونديال.

ووضعت الهزيمة أمام سويسرا المنتخب الصربي في ذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة ليودع البطولة من دور المجموعات مرة أخرى، ولم تتخط صربيا مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم منذ تفكك يوغوسلافيا. وقال ستويكوفيتش: «عندما تخسر المباراة، نفكر بالطبع في (الأخطاء التي يرتكبها) الدفاع، لكننا ندافع ونهاجم كفريق واحد».

وتابع: «نجحنا في قلب تأخرنا 0-1 والتقدم 2-1، ولكن مرة أخرى لم نلعب بشكل جيد دفاعياً، كان من السهل للغاية على السويسريين تسجيل الهدف الثاني، وهو ما صدمنا حقاً، من الناحية النفسية كان الأمر إيجابياً للغاية بالنسبة لسويسرا». وأضاف: «مثل هذه الأشياء ممنوعة في هذا المستوى، إذا كررت هذه الأخطاء فمن الصعب للغاية الفوز، في المستقبل يجب أن نعمل بجدية ونبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة».

وتغادر صربيا بطولة قطر دون فوز وبنقطة واحدة فقط بعد ثلاث مباريات وألقى ستويكوفيتش باللوم على قلة لياقة لاعبيه الأساسيين في كأس العالم. وقال ستويكوفيتش: «بالنظر إلى المشاكل التي واجهناها منذ وصولنا إلى كأس العالم، عانينا من إصابات لاعبينا البارزين، بذلنا قصارى جهدنا لإعادتهم لمستواهم، لكن يبدو أنها كانت مشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لنا».

وأضاف المدرب الصربي: «قاتل اللاعبون وقد بذلوا قصارى جهدهم، ومع ذلك بالنسبة لهذا المستوى من المنافسة للأسف لم يكن ذلك كافياً ولكن هناك أسباب لذلك، لا يمكنني أن أتوقع أكثر مما قدموه على أرض الملعب». وعندما سُئل عن مستقبله بعد أسوأ أداء لصربيا في كأس العالم، قال ستويكوفيتش إنه يتطلع بالفعل إلى تصفيات بطولة أوروبا 2024.

وقال: «في مارس سنبدأ تصفيات بطولة أوروبا.. لذلك لن يغير ذلك شيئاً، بالطبع سأكون أكثر ارتياحاً إذا كان لاعبو فريقي يتمتعون بصحة جيدة وفي قمة أدائهم».

وبلغ المنتخب السويسري الدور ثمن النهائي بفوزه على صربيا 3-2

وسجل لسويسرا جيردان شاكيري (20) وبريل إمبولو (44) وريمو فرويلر (48)، وللخاسر ألكسندر ميتروفيتش (26) ودوشان فلاهوفيتش (35). واحتلت سويسرا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف البرازيل المتصدرة رغم خسارتها أمام الكاميرون 0-1.

وتلعب سويسرا أمام البرتغال في ثمن النهائي على ملعب لوسيل غدت.

