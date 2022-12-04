إيباسي: يجب أن نفخر بأدائنا

دوليه

أعرب ديفيز إيباسي، حارس مرمى منتخب الكاميرون، عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على البرازيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وحقق منتخب الكاميرون فوزا مثيرا على حساب البرازيل 1-0، في المباراة التي أجريت على ملعب لوسيل، في ختام منافسات دور المجموعات.

وقال إيباسي خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، إنه يشكر الجماهير الكاميرونية لدعمهم المتواصل له ولزملائه طوال مشوار البطولة. وأشار إيباسي إلى أن المدرب ريغوبير سونغ وعده بالمشاركة ضد صربيا في المباراة السابقة، بعد تأكد استبعاد الحارس أونانا من قائمة الكاميرون بالمونديال.

وأضاف «أنا فخور بتمثيل بلادي في هذا الحدث العالمي، سعيد بهذا الفوز التاريخي للكاميرون على البرازيل». وتابع حارس الكاميرون «يجب أن نفخر بأدائنا في المستقبل وأن نكون بين منتخبات الطليعة». وختم «لسنا سعداء كثيرا لعدم تأهلنا، لكننا سعداء بما قدمناه خلال البطولة».

