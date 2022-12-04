انتخابات النادي العربي.. إلى أين؟

محلية

حسب علمي بأن اليوم (الأحد 4 ديسمبر 2022) ستنشر الجريدة الرسمية «كويت اليوم» التعديلات الاخيرة التي أُقرت بشأن تعديل بعض مواد النظام الاساسي للنادي العربي الرياضي والتي كان اكثرها اهمية مادة تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من 11 الى 9 اعضاء والمادة الاهم هي فتح باب تجديد العضوية بنظام الدفع الالكتروني وإلغاء الحضور شخصياً (اول ناد شامل يطبقه) وغيرها من المواد الاخرى. فالشكر للاخ الوزير عبدالرحمن المطيري على موافقته على نشر التعديلات الجديدة لتطبيق ما جاء في قانون الرياضة وإنقاذنا من موضوع الايقاف الرياضي....! ولكن ما حيرني هذه الايام هو ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والالكتروني موضوع رفع قضية مستعجلة لايقاف الانتخابات بسبب قضية لم يتم الحكم فيها الى الان من قبل هيئة التحكيم؟ بطريقة وتوقيت غريبين لم افهم ما المبررات الاساسية لهما...؟ فلماذا لم يتم ذلك منذ الاعلان عن موعد الانتخابات قبل شهرين ولماذا جاءت قبل فتح باب الترشح لمجلس الادارة بيومين، فأين هيئة التحكيم (الجديدة او القديمة؟) من هذا الامر وهل يصح ان توقف اجراءات قانونية صحيحة بسبب قضية لم يتم الحكم فيها نهائيا الى الآن؟ ومن يحق له ان يوقف هذه الانتخابات لعدم قانونيتها؟ هل هيئة الرياضة ام هيئة التحكيم ام لجنة الانتخابات بالنادي ام اللجنة الاولمبية الكويتية ام.....؟ احداث متسارعة بسرعة السلحفاة (تفهم ما تفهم مو مشكلتي) لموضوع مضى عليه اربع سنوات تقريبا نتفاجأ بأن هيئة التحكيم المحلية افاقت من سباتها الطويل اول من امس لكي تعرقل الانتخابات بأي طريقة؟ فقد راجعتُ لائحة التحكيم في هذا الامر فوجدتُ ان هناك مادة 39/1 حددت فيها حالة طلب طرف يريد اتخاذ اجراء او تدبير مؤقت او تخطي امر مستعجل قبل تشكيل غرفة التحكيم ان يقدم طلبا بذلك للامانة العامة...الخ. المشكلة ايضا هنا: اين انتم يا لجنة التحكيم من اخذ القرارات النهائية لهذه المشكلة التي مضى عليها وقت طويل...؟ لوغاريتمات غير مفهومة في المجال الرياضي ونحن لدينا هيئة تحكيم محلية في الكويت؟ فهل سننتظر اي قرار او توضيح من خارج الكويت او ممن يملك القرار ام سنطبق ما جاء في جريدة «الكويت اليوم»؟ وتجري الانتخابات؟ سؤال يحتاج لجواب سريع؟.... والله من وراء القصد.

