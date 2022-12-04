الاخيرة

انشغلت الكويت خلال الأيام القليلة الماضية بإعلان مستشفى غوستاف روسي الفرنسي الشهير وهو أحد أكبر المستشفيات المختصة بعلاج السرطان بالعالم، بعدم فتح مستشفى له بالكويت بعد 5 سنوات من الدوران بدهاليز وأروقة الدوائر الحكومية العتيدة، وبذا أصبح المستشفى مثلاً آخر لعدم جدية الكويت ومصداقيتها مع الشعارات التي ترفعها في عودة مؤلمة للمشاريع الكبرى التي خسرناها مثل حقول الشمال والداو ومدينة الحرير وتطوير الجزر وخصخصة الكويتية إلخ...

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والواقع أن طلباً كهذا للمستشفى الشهير وممثليه بالكويت كان يفترض ألا يأخذ إلا ثواني قليلة للموافقة عليه كي تُستخدم السنوات الطوال التي ضاعت لا بالتوهان والدوران بين مكاتب المسؤولين بل للعمران وتدريب الكوادر الطبية المحلية ثم لتوفير المليارات الضائعة على العلاج بالخارج من تذاكر سفر وفنادق ومخصصات مالية وقبلها راحة المرضى الحقيقيين (لا السواح) ممن يتبهدلون بالغربة وضياع الأبناء عند سفر الوالدين أحدهما مريضاً والاخر مرافقاً وافضل لهما العلاج في بلدهما.

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آخر محطة:

(1) وجود ذلك المستشفى الشهير بالكويت كان سيعني قدوم كثير من المرضى الخليجيين والعرب وغيرهم للعلاج فيه بدل الذهاب لفرنسا وتكلفة العيش الباهظة هناك، وكم سنوفر من اموال تذهب لتدريب الاطباء والاطقم الطبية بالخارج.

(2) بتجارب متكررة كهذه نجعل الدول والشركات الكبرى لا تضع الكويت ضمن دائرة اهتماماتها، وبهذا أفدح الضرر على مشروع كويت المركز المالي... الحلم!

(3) بحق.. كم كان مشروع استراتيجي مهم كهذا سيحتاج من الوقت للموافقة عليه وتخصيص الأرض اللازمة له، في الدول الخليجية الشقيقة؟!

