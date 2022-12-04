الملحم: 98 % نسبة امتثال «أسواق المال» مع معايير «الأيسكو»

مال وأعمال

«جردة حساب موجزة» لأبرز مبادرات الهيئة خلال العام الأخير، كان موضوع افتتاحية الإصدار الأخير من مجلة هيئة أسواق المال التوعوية الإلكترونية، والتي تم إطلاقها في الأول من ديسمبر الحالي. حيث عرض فيها رئيس مجلس مفوضي الهيئة أ.د. أحمد الملحم بإيجاز لأبرز تلك المبادرات والتي حمل معظمها بعداً إستراتيجياً تنموياً يتناول واقعنا الاجتماعي، لا الاستثماري والاقتصادي فقط، كما يؤسس لتوجهاتٍ مستقبلية تشكل أسس إستراتيجية الهيئة القادمة للسنوات (2023/2027)، كما هو الحال في المبادرات المتصلة باستكمال مشروع استحداث كيانات البنى التحتية، لاسيما نظام الوسيط المركزي (CCP) الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركائها من أعضاء منظومة أسواق المال، والذي دخل طور اختباراته التجريبية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية.

وكذلك المبادرات المتعلقة بضوابط التمويل المستدام كإحدى أدوات الاستثمار المسؤول الذي يراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)، وكذلك توجهات تطوير الصناعة الإسلامية في القطاع المالي، والتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي وتبني مشروعٍ وطني خاصٍ بذلك، وإنشاء أكاديمية لأسواق المال، ووضع ضوابط الحد من فوضى التحليلات المالية وإطلاق الاستشارات الاستثمارية.

كما أشار الدكتور الملحم في افتتاحية العدد أيضاً إلى حرص الهيئة الدائم للوصول لأعلى درجات الامتثال مع المعايير المعتمدة في جميع مجالات عملها، بما فيها تلك المتصلة ببيئة أعمالها الداخلية، مشيداً تحقيق الهيئة امتثالاً بنسبة 98% مع معايير الأيسكو، والتزاماً بنسبة تامة 100% بمعايير تصنيف البيانات، وحصولها على المرتبة الأولى في حوكمة الهيئات ذات الميزانية المستقلة، وصولاً لاستصدار رقم إيداعٍ دولي لمجلتها الإلكترونية في إجراءٍ يحقق التوافق مع المعايير المطبقة من ناحية، ويساعد على ضمان الحقوق الفكرية والفنية، ويمنحها مقومات استمرار التطور وسعة الانتشار من ناحيةٍ ثانية.

زوايا الإصدار الأخرى تنوعت موضوعاتها كما الإصدارات السابقة بين قضايا توعوية استثمارية وقانونية، وأخرى خاصة بتغطية أخبار الهيئة وفعالياتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي.

