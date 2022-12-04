«معرض الكويت الدولي» يحتضن فعاليات «الذهب والمجوهرات الـ 18» 14 الحالي

مال وأعمال

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استعداداتها لاحتضان فعاليات معرض «الذهب والمجوهرات العالمي» الـ18 على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف حيث ستنطلق أنشطته في 14 ديسمبر الجاري ويستمر لغاية 19 من الشهر ذاته بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من الشركات المحلية والإقليمية في صالة رقم (4) ذات تجهيزات عالية المستوى.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في بيان صحافي استعداد الشركة لاحتضان هذا الحدث المهم الذي يحظى باهتمام العديد من المهتمين من خلال استضافته أحدث اتجاهات السوق والتطورات الصناعية الخاصة في الذهب والمجوهرات فضلاً عن عرض أحدث الموديلات والابتكارات في التصميم.

وأضافت الدهيم أن معرض «الذهب والمجوهرات» بات حدثا مميزا أعتاد الزوار عليه سنويا لاقتناء احتياجاتهم من الألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والذهب بالإضافة إلى الاستفادة من الخصومات المباشرة المقدمة فقط في المعرض لشراء الحلي والاكسسوارات مما يجعلها متعة تسوق حقيقية.

وأشارت إلى أن معرض الذهب والمجوهرات يعد من أكبر التجمعات لبيع وتسويق وترويج صناعة الذهب والمجوهرات إقليميا ودوليا ويحظى هذا العام بمشاركة واسعة من دول عدة ممثلة بشركات وتجار متخصصين عالميين من صاغة ومهنيين وكبار المصممين ووكلاء لكبرى الماركات العالمية لترويج أعمالهم.

وبينت أن هذا المعرض المتخصص يعد الحدث الأمثل لكل من المستهلكين والعارضين إذ يتيح الفرصة لتوسعة مداركهم في عالم المجوهرات نظرا لزيادة مساحات العرض وارتفاع عدد المشاركين فيه واستكمال جميع حجوزات المشاركين.

وذكرت أن شركة معرض الكويت الدولي قامت بتجهيز القاعة وفق تقنيات عالية المستوى وتخصيص مواقف عمومية وخاصة، متوقعة أن يجذب المعرض الآلاف من الزوار ومحبي اقتناء الحلي والذهب والمجوهرات بأنواعها ومشاهدة وشراء أحدث الأنواع والنماذج من تلك المجوهرات.

