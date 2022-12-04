«اتحاد الاستثمار» بحث مع ممثل الأمم المتحدة الإنمائي التعاون المشترك

مال وأعمال

صرحت فدوى درويش – الأمينة العامة بالإنابة لاتحاد شركات الاستثمار بأن الاتحاد قد استقبل كلاً من: هايديكو هادزياليش – الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وخالد شهوان - نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما حضر اللقاء محمد عريبة – مدير الشؤون الإدارية والخدمات المساندة بالاتحاد.

يأتي هذا اللقاء من منطلق جهود وسعي الاتحاد المستمرة لتوسيع قاعدة الانتشار والتعريف بأهمية الدور المحوري لشركات الاستثمار الأعضاء وقطاع الاستثمار بصفة عامة، وكذلك حرصاً من الاتحاد على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأشارت درويش خلال اللقاء إلى متابعة الاتحاد لهذه التطورات منذ البدايات، استشعاراً منه لأهمية تضافر كل الجهود لتحقيق الاستدامة وآثار ذلك في الأعمال وربحية الشركات، كما أشارت إلى مبادرات الاتحاد السابقة والمستمرة لتقديم الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية لدعم العمل بمفهوم الاستدامة (ESG)، للتعريف بتحديات التمويل المستدام وآلية العمل وكيفية تمويل الاستثمارات الخضراء، ومفهوم التمويل والاستثمار المستدام والأفكار التي تهيكل أدوات استثمارية مستدامة تبني صناديق استثمارية تدعم أهداف التنمية المستدامة في دولة الكويت والعالم.

من جانبها، أفادت هايديكو هادزياليش بأن الكويت لطالما كانت نموذجًا للشراكات الفعالة مع الأمم المتحدة على مدى 60 عاماً، بالعمل على الحفاظ على السلام والدعم الإنساني والتنمية، وكذلك العمل على تحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والتي تم اعتمادها في سبتمبر 2015 في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية بعنوان «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة»، فمن المتوقع من الكويت إصدار تقريرها عن الاستدامة في يوليو 2023، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك والتي تبذل جهوداً حثيثة من أجل التنمية الوطنية الشاملة، معززة ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. كما أضافت أن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق تنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع من خلال تنفيذ حلول متكاملة في جميع أنحاء العالم للاستجابة لتحديات التنمية المعقدة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

