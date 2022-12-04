الغرب اتفق على 60 دولاراً سقفاً للخام الروسي

مال وأعمال

اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها، ما سمح أولا باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا. وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ غدا (الإثنين)، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن الحد الأقصى للسعر سيقلص عائدات روسيا كثيرا.

وغردت فون دير لاين على تويتر قائلة: «سيساعدنا ذلك على استقرار أسعار الطاقة العالمية ويفيد الاقتصادات الناشئة في جميع أنحاء العالم». وأضافت أن «السقف سيكون قابلا للتعديل مع مرور الوقت لمواكبة تطورات السوق». ورحب البيت الأبيض بالأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي «يتوحد» بشأن سقف أسعار النفط الروسي وقال إن هذه الخطوة ستقلص العائدات الروسية.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي: «تحديد سقف للسعر سيحد من قدرة بوتين على الاستفادة من سوق النفط مما يمكنه من مواصلة تمويل آلة حرب مازالت تقتل الأوكرانيين الأبرياء».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروسي لوكالة تاس للأنباء إن الاتحاد الأوروبي يعرض أمنه للطاقة للخطر.

وتمثل المقترح الأولي لمجموعة السبع الأسبوع الماضي في تحديد سقف سعري يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل بدون آلية تعديل. ولأن خام الأورال الروسي يُباع بسعر منخفض بالفعل، فقد ضغطت بولندا وليتوانيا وإستونيا من أجل سعر أقل.

وتم تداول خام الأورال الروسي عند نحو 67 دولارا للبرميل.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل.

