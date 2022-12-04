69 % ارتفاع صادرات أوروبا من السيارات الهجينة والكهربائية

مال وأعمال

قال تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»: إن صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجينة والكهربائية زادت 69% العام الماضي من حيث القيمة لتبلغ 42 مليار يورو (44.26 مليار دولار) متفوقة على الواردات لسنة ثانية. زادت صادرات السيارات الهجينة غير ذات القابس إلى 22.9 مليار يورو عام 2021، وزادت صادرات السيارات الكهربائية بالكامل إلى 12.3 مليار يورو والسيارات الهجينة ذات القابس إلى 6.8 مليارات يورو.

وقال «يوروستات» إن القيمة الإجمالية للواردات زادت 40% إلى 29 مليار يورو، وبلغت قيمة واردات السيارات الهجينة غير ذات القابس 11.8 مليار يورو، وفق «رويترز».

