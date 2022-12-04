«بيتك»: حملة تمويلية بمزايا حصرية

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة «تمويلك بكل انواعه تلقاه عندنا» لتلبية احتياجات عملائه كافة لتمويل جميع المنتجات الاستهلاكية والاسكانية، سعياً لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي التي تتضمن المنتج الطبي والتعليمي والأثاث والأجهزة والتمويل الاسكاني الذي يشمل جميع المواد والأعمال الإنشائية والمخططات والتراخيص والإشراف والعقار المحلي، إلى جانب التمويل التجاري من خلال منتج الضمان المالي، وتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة والتأجير التشغيلى والقوارب والمعدات البرية والبحرية، بأفضل وجه وبأيسر الطرق وأسهل الخدمات، ويقدم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية بما يحقق للعملاء الراحة والاطمئنان والثقة في خدمة متكاملة.

وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية -عادل الرشود، إن الحملة تعبر عن حرص «بيتك» على منح العملاء ميزات خاصة للتمويل الإسكاني ومنها، تمويل العقار السكني الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية والتي تهدف بمجملها إلى توفير حلول متكاملة تماشياً مع احتياج العملاء ونوع العقار، وإلى خدمة تمويل كافة احتياجات ومتطلبات العملاء المختلفة من المواد والأعمال الإنشائية بالأقساط المريحة.

واضاف: توفر الحملة ميزات خاصة أخرى للتمويل الاستهلاكي ومنها خدمات تمويل مستلزمات الأثاث والمفروشات والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية (الجاهزة والمصنعة) واكسسواراتها، بالإضافة إلى مشاركة «بيتك» في منح التمويل لتحقيق طموحات العملاء التعليمية والاستفادة من أفضل الفرص التعليمية من خلال المنتج التعليمي والأكاديمي لتوفير مقاعد دراسية لدي الجهات ذات الصلة وبنظام الأقساط الشهرية، بالإضافة إلى تصميم «بيتك» لخدمات تمويلية للرعاية الطبية لتغطية نفقات العلاج والخدمات الطبية، بجانب منتج التمويل مقابل ضمان مالي من خلال الحجز على ودائع ثابتة أو حساب التوفير الشخصي للعميل وذلك بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية الغراء.

وأشار الرشود الى أن الحملة التمويلية تستمر لغاية نهاية شهر ديسمبر 2022، وتقدم أفضل وأكبر المزايا على مستوى السوق مع نخبة من الموردين المتخصصين في المجالات ذات الصلة، ومزايا ائتمانية منها: استحقاق القسط الاول بعد 12 شهرا من التعاقد للتمويل الاسكاني و6 شهور للتمويل الاستهلاكي، فيما يصل الحد الأعلى للتمويل الإسكاني الى 70 الف دينار، ومدة الائتمان تصل إلى 15 عاما، و 25 ألف دينار للتمويل الاستهلاكي ومدة ائتمان تصل لغاية 5 سنوات مع تمتع العميل بخدمة امكانية تأجيل القسط وفرصة إعادة ترتيب المديونية مستقبلا، المتوافرة من خلال الفروع والمعارض في مختلف مناطق الكويت. وأفاد بأن منتجات السيارات متواجدة ضمن الحملة بمزايا قيمة، وتشمل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والتأجير التشغيلى والقوارب والمعدات البحرية بالاضافة الى شراء السيارات من الكويت واستلامها فى اربع دول بالخارج، وهى - الولايات المتحدة الأميركية- مصر - الأردن - تركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين وبشروط ميسرة ومزايا تمويلية مناسبة ، مع منتج تمويل السيارات والقوارب مقابل ضمان مالي.

